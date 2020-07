City y una larga lista de equipos que han sido sancionados en Europa

Pep Guardiola recibió una muy buena noticia en Inglaterra, luego de que el TAS decidiera rebajar la sanción al Manchester City, la cual le impedía participar en competencias internacionales en los próximos dos años, además de una multa económica.

El tribunal declaró que el equipo ciudadano solo deberá pagar una cifra de 10 millones de euros como sanción, luego de haber incumplido con las medidas del Fair Play Financiero. Sin embargo, el equipo de Guardiola no ha sido el único club que ha pasado por este tipo de sanciones, pues si bien es el último caso conocido, hay una larga lista que involucra a varios equipos con este tipo de infracciones.

2013



En este año, Málaga fue sancionado por incumplir con el Fair Play Financiero lo cual le costó la no participación en la Uefa Europa League y una multa cercana a los 300.000 euros.



2014



En el 2014 Manchester City y PSG fueron multados con 60 millones de euros por no acatar el Fair Paly Financiero y además tuvieron que reducir su nómina de jugadores a 21 (25 habituales), para inscribir en la Champions League.



2015



En esta época, Inter de Milán (20 millones de euros), Roma (6 millones de euros) , Mónaco (13 millones de euros), Sporting de Lisboa, Besiktas, Krasnodar, Lokomotiv Moscú ,CSKA de Sofía, Karabukspor y FC Rostov, fueron los clubes sancionados por incumplir con las normas financieras. Los equipos pagaron millonarias multas económicas y tuvieron que reducir sus jugadores inscritos en las competencias europeas ( esta última sanción solo aplicó a los clubes que lograron los cupos a competencias internacionales).



2016



En este año, Galatasaray fue castigado por violar el 'juego limpio' financiero y no pudo participar en las competencias europeas de la temporada. El TAS confirmó la sanción.



2018



Milán fue sancionado en el 2018 por haber sobrepasado el límite económico permitido para fichar, lo cual le costó su participación en la Europa League, tras llegar a un acuerdo con las autoridades.



2020



Manchester City y Olympique Marsella fueron multados por incumplir con las normativas financieras y tuvieron que pagar grandes cifras de dinero. En el caso del City, apeló la decisión y deberá pagar una multa económica pero se le permitirá participar en la próxima edición de la Champions League.