Benfica, el negocio redondo: arcas millonarias en transferencias

Enzo Fernández es el protagonista en el cierre del mercado de fichajes europeo, que deja emociones hasta el final. La venta del volante al Chelsea no solo es producto de su talento, sino lo realizado en el Mundial con Argentina, siendo fundamental para ese título.



El caso del argentino es particular, no disputó más de 30 compromisos con el cuadro luso. Era cuestión de tiempo su partida, tras Catar 2022. Ahora, el negocio redondo que hace el Benfica es millonario, no solo con el argentino, sino con otros futbolistas que han pasado por el club, dan el salto y de paso, llenan las arcas.



De acuerdo a información de Pablo Noya, Benfica ha invertido 600 millones de euros, en compra de jugadores, para luego, tener ventas de más de 1300 millones, desde 2010. Los casos más sonados en el tiempo reciente, son el de Joao Felix y Darwin Núñez.



El uruguayo llegó a mitad del año pasado a Liverpool, luego de una transferencia de 80 millones de euros. Según Transfermarkt, Benfica pagó cerca de 34 millones de euros por sus servicios en el 2020.



Ahora, en el caso de Joao Felix, es ganancia absoluta. Llegó joven a la cantera del club y Atlético de Madrid pagó cerca de 127 millones de euros por él. Con el campeón del mundo en Catar, le pagaron a River Plate 15 millones de euros, tan solo por porcentaje de su ficha. La venta de 121 millones de euros fue un éxito total.



A estos nombres se les suma el de Ederson, Ángel Di María, Axel Witsel, entre otros.