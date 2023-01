Enzo Fernández molestó a Benfica: prensa estalla y hablan de reemplazo

Luego de conocer que tras el partido del viernes, en el que Benfica cayó goleado 3-0 ante Braga, Enzo Fernández viajó a Argentina para recibir el año nuevo, la prensa en Portugal no hace otra cosa que hablar del "malestar" que causó entre las directivas y el técnico Roger Schmidt.



Benfica le concedió a los jugadores dos días de descanso (sábado 31 y domingo 1) y este lunes 2 programaron el primer entrenamiento del año en el campus del club, preparando el próximo reto que será el viernes 6 ante Portimonense por la liga local.



Según los medios de ese país, Enzo viajó a Argentina sin el aval de su equipo y esto habría generado gran molestia en su entrenador y las directivas, al ser muy poco tiempo para un viaje largo. El mejor joven de Qatar 2022 tendrá que asumir las "consecuencias".

Luego que el diario Olé contara que Enzo viajó a Buenos Aires para darle la bienvenida al año nuevo junto a su familia, horas después de haber sido titular con Benfica en Braga, los medios en Portugal incluso mencionan que le buscan reemplazo.



Y es que según se conoció, Enzo aprovechó el vuelo de su representante Uriel Pérez para viajar a Argentina y recibir el 2023 junto a su pareja, hija y demás familiares. Un "acto de indisciplina" que podría generarle problemas.



"La decisión del volante de la Selección no cayó bien en Benfica. Tal como detallan los medios locales, tanto el club como el entrenador, Roger Schmidt, consideraban que los días libres que tenía el plantel no eran suficientes para encarar un viaje tan desgastante por las distancias. Y menos luego de todo el cansancio acumulado post mundial", destacó Olé.



El diario Récord publicó que "el viaje del astro a Argentina en Nochevieja ha generado malestar entre los directivos del Benfica", mientras que A Bola indica que "no pinta un desenlace feliz" para Enzo en Benfica, "aunque regrese a tiempo" a los entrenamientos. "El viaje lo obligó a dos agotadores viajes en tres días, ya después de un Mundial y una mala actuación en la derrota (0-3) en Braga".



Por otro lado, O Jogo recogió unas recientes declaraciones del técnico Schmidt, al que le consultaron antes del partido por el posible viaje de Enzo y mencionó que "las reglas son para todos los jugadores. Es importante descansar y estar preparado para el próximo partido. No hay excepciones".



Cabe recordar que tras el brillante Mundial que hizo con Argentina, en el que incluso fue reconocido como el mejor jugador joven de la Copa, Enzo empezó a sonar en grandes clubes de Europa. Los rumores lo acercan al Chelsea inglés.