Enzo Fernández ya hace locuras en Londres: curiosa determinación

El Chelsea y Enzo Fernández cumplieron las expectativas. El equipo inglés quería atar como fuera a la estrella argentina, y Enzo quería salir del Sporting Benfica. Fueron semanas de incertidumbre, pero finalmente el equipo británico decidió poner los 121 millones de euros de la cláusula de rescisión de la revelación mundialista y ya debutó el volante en el partido contra el Fulham.



Una operación millonaria que deja a Enzo Fernández como el jugador argentino más costoso en la historia superando a Gonzalo Higuaín, y el futbolista más costoso de la Premier League sobrepasando a Jack Grealish. Ilusiona y mucho, además que a sus 22 años, firmó por ocho años, pero no deja de resultar curioso una decisión que tomó recién llegó a Londres para ser dirigido por Graham Potter.

Debutó como un líder en el mediocampo del Chelsea en un compromiso entre londinenses enfrentándose contra el Fulham en un partido sin goles y que terminó dejando a Enzo Fernández como uno de los grandes futbolistas y fichajes para los 'Blues'. El mediocentro mejoró bastante con la llegada del argentino, el anhelo de Todd Boehly y de Graham Potter para este mercado de fichajes.



En un país desconocido como Inglaterra, al igual que una ciudad como Londres donde apenas está teniendo sus primeros pinitos de los ocho años que firmó en su contrato, lo más fácil era, obviamente, conseguir una casa o un apartamento por la cantidad de tiempo en el que va a estar en suelo británico, pero Enzo Fernández curiosamente optó por otro camino que no deja de resultar extraño.



El hombre que costó 121 millones de euros, el jugador argentino más caro en la historia, el jugador más costoso de toda la Premier League y el sexto futbolista más costoso que firmó por ocho años con el Chelsea inicialmente, ya empieza a tener decisiones que no dejan de ser curiosas en Londres. El volante que a los dos días de haber llegado a la capital de Inglaterra debutó contra el Fulham prefirió alquilar una vivienda antes que comprar una propiedad.



Claro, son ocho años que posiblemente cumplirá en el Chelsea o hasta podrían ser más. Si los cumple, llegaría al 2031 con 30 años de edad a la espera de definir su futuro como jugador de los 'Blues', pero en vez de gastar el dinero en una casa donde probablemente cumpliría ese tiempo, en una vivienda alquilada, de acuerdo con el Daily Mail y The Sun. Una casa alquilada por 12 meses, pero no deja de ser curioso. Los medios se preguntan el por qué su decisión de tomar ese camino si firmó por tantos años. ¿Qué pasará después de esos dos años? ¿Se irá de Londres tras esos 12 meses?