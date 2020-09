Arastey y la pintura: actividad que le sirvió para pasar la cuarentena

Aunque la cuarentena obligatoria terminó en el país y el regreso al fútbol está a la vuelta de la esquina, el técnico de Envigado Fútbol Club le sacó provecho a estos meses de encierro mediante el arte. La pintura es una de las pasiones de este español que le permite ‘desconectarse’ un rato del fútbol y echar a volar su imaginación.

Pintura de José Arastey Foto: Jose Arastey

“Me intentado reinventar, he trabajo con otros materiales, pero al llegar la pandemia y al cerrar las casas donde podía comprar los materiales, como eran los pigmentos, aceites y demás, cambié los materiales que utilizo para pintar y salieron obras con cartulinas y acrílicos”, señaló Arastey.



En cuanto a lo que más le gusta pintar, el estratega habló de una de sus últimas obras que realizó en este tiempo de pandemia. “Me gusta dibujar rostros y lleva un poema de Mario Benedetti que se llama no te rindas. Las letras las puse como saliendo de la mente de una chica saliendo hacia adelante y tenía un poco la idea con esta obra en particular”.



Además, Arastey se toma tan en serio la pintura como el estar al frente de la ‘cantera de héroes’. “Para mí la pintura no es un hobbie, es un escape para dejar de pensar lo mismo. Me llenan los momentos que son necesarios para distraerme, pintar es crear y me inspira para ver el fútbol de una manera diferente. Es una faceta que me gusta y le invierto mucho tiempo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8