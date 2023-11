Desconcierto: ELN explica por qué no ha liberado a padre de Luis Díaz

El secuestro del padre de Luis Díaz sigue generando noticias a diario y luego de saber que el ELN es quien tiene en su poder a Luis Manuel Díaz, el grupo guerrillero confirmó que iba a proceder a la liberación al enterarse que era el familiar del jugador del Liverpool y de la Selección Colombia.







Sin embargo, tras varios días de incertidumbre por la liberación de Luis Manuel Díaz, el ELN emitió otro comunicado donde confirma que frenan su libertad porque al Fuerza Pública está sobrevolando su zona y eso no ha permitido proceder con la entrega.



"La zona sigue militarizada, realizan sobre vuelos, desembarco de tropas, perifoneos, ofrecen recompensas y una intensa operación rastrillo. Esta situación no permite la ejecución del plan de liberación de manera rápida y segura, en donde no corra riesgo el seño Luis Manuel Díaz. Si continúan los operativos en el área retrasarán la liberación y se aumentarán los riesgos”, dice el comunicado del ELN.

#Atención El ELN culpa a operativos de la fuerza pública del retraso en la liberación del papá del futbolista Luis Díaz y dicen que hará su liberación tan pronto como tengan "garantías de seguridad". pic.twitter.com/imBJAETXgk — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 6, 2023



De igual manera, el ELN envió un mensaje a la familia de Luis Díaz y ratificó que cumplirá su palabra de liberarlo.



"Comprendemos la angustia de la familia Díaz Marulanda, a quienes les decimos que cumpliremos la palabra de liberarlo de manera unilateral, tan pronto tengamos garantías de seguridad para el desarrollo de la operación de liberación”, finaliza el comunicado.



Por ahora, Luis Díaz y el mundo entero siguen clamando por su libertad y el pasado domingo 5 de noviembre, el jugador volvió a anotar gol con Liverpool, siendo portada en todos los medios de comunicación internacionales por pedir liberación de su padre en la celebración. Además, dejó un mensaje en el que expresa que lo quiere ver libre junto a otros secuestrados.