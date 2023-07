Conozca a la hermosa jugadora que no fue al Mundial y pudo ser Playboy

Giulia Gwinn es actualmente una jugadora alemana del Bayern Múnich y como todas las futbolistas, tenía el sueño de ir a representar a su país en el Mundial femenino que se disputará en Australia y Nueva Zelanda a partir del 20 de julio, pero todo cambió cuando la entrenadora Martina Voss-Tecklenburg entregó sus convocadas.



Esta bella jugadora que juega como volante en el Bayern ya había sido convocada varias veces a la Selección femenina de Alemania, pero no logró estar en la lista definitiva del equipo que iba a estar en el Mundial, debido a una lesión de ligamento cruzado y no se alcanzó a recuperar, aunque tenía la esperanza de ser citada.



En busca de ir al Mundial y tener esa posibilidad intacta, Giulia Gwinn rechazó hace unos meses la posibilidad de aparecer como modelo para la revista para hombres Playboy, pues su objetivo era ir al Mundial y no iba a manchar su nombre siendo conejita, por lo que declinó una millonaria suma de dinero.



Al final, Giulia Gwinn se quedó sin fotos para aparecer en Playboy y sin Mundial femenino. Ahora tendrá que apoyar a sus compañeras desde su casa.



Conozca a esta hermosa jugadora alemana: