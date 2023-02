¿Nuevo amor? Ana Quiles, la linda periodista que sale con Casillas

¿Quién no recuerda aquella ocasión en la que Iker Casillas le dio un beso a la periodista deportiva Sara Carbonero en Mundial de 2010? En aquella ocasión el portero de Real Madrid sorprendió a nivel mundial con la española, pero luego su relación no dio frutos y terminaron separándose.



Sin embargo, tras varios romances que no tuvieron mucho éxito, al parecer, Iker Casillas se ha decidido después del retiro reanudar su vida amorosa y ahora, para continuar con sus gustos con las periodistas deportivas, el legendario jugador fue sorprendido en Italia saliendo con Ana Quiles, una comunicadora amante de los deportes que trabaja para la RAI de Italia.





Al parecer, la relación entre Iker Casillas con la comunicadora iría por buen camino y ambos se encontraron en Italia para cenar en un plan muy romántico. Al parecer entre los dos hubo química desde que se conocieron en el Mundial de Qatar 2022.