El video de Gustavo Alfaro que causa polémica en Argentina

Gustavo Alfaro tuvo que emitir un comunicado aclarando que el video en el que enviaba un mensaje de apoyo a una campaña pro vida liderada por una ONG de Argentina, no tiene vinculación directa con el club xeneize, pese a que lo grabó en la sede y con ropa del club.

Este es el trino que resalta el apoyo de Alfaro a la campaña del grupo Rafaelinos por la Vida, de la ciudad de Rafaela, de donde es oriundo el entrenador, que busca exaltar y defender los valores de las personas.



Alfaro, quien acepta que apoya las causas pro vida, publicó el siguiente comunicado aclarando que este mensaje no involucra al Club Atlético Boca Juniors.



"Me dirijo a ustedes con la finalidad de aclarar un video que se publicó en las redes sociales, el cual fue grabado hoy -jueves- junto con un saludo por un cumpleaños y un casamiento, del cual quisiera aclarar algunos puntos".



1) El Club Atlético Boca Juniors no tiene ninguna vinculación con el video, pese a que el mismo fue grabado en las instalaciones del club, y con ropa del club".



2) Rafaelinos por la Vida es un grupo de personas de la ciudad de Rafaela, con la finalidad de exaltar y defender los valores de las personas. Como organización y promoción de la quinta edición de la jornada El Niño por nacer, que se realiza en la escuela Pablo Pizzurno, me solicitaron si podía hacer un video con dicha invitación.



3) Que dicho video no ha sido autorizado para ninguna otra finalidad ni convocatoria a ninguna marcha en particular.



4) Más allá de tener una posicion personal tomada, lejos está en mí generar una controversia con nadie en particular que pudiera tener una visión diferente de los temas que de por sí son sensibles para la sociedad. Creo en mi espíritu democrático, en el respeto de las opiniones y en el intercambio de ideas para lograr un punto de encuentro donde podamos zanjar las discrepancias, que como sociedad tebnemos. Si alguien en particular se sintió ofendido por este video, le pido mis más sinceras disculpas.