Falcao conoce mucho de fútbol: el voto del colombiano para el The Best

Este lunes se celebraron los premios de la FIFA, The Best, reconociendo a los mejores del 2023. Sin embargo, el galardón celebrado en la ciudad de Londres, Inglaterra, estuvo prevista bajo la polémica luego de la decisión de Lionel Messi como el mejor jugador del año anterior, a pesar de ya no seguir en el fútbol europeo.

Sin embargo, uno de las personas que apoyó la decisión del crack argentino en conseguir su tercer premio The Best, fue el delantero de la Selección Colombia, Radamel Falcao, quien tuvo la oportunidad de votar por el jugador del Inter de Miami, luego que el actual goleador del Rayo Vallecano sea como el capitán del equipo de Néstor Lorenzo.

Falcao no fue el único sudamericano que votó por Messi, también están varios jugadores como Enner Valencia (Ecuador), Federico Valverde (Uruguay), Gustavo Gómez (Paraguay), Tomás Rincón (Venezuela), y Paolo Guerrero (Perú), quienes estuvieron firmes con la decisión de apoyar al campeón del mundo para que ganara el premio.

Aquí varios de los capitanes de algunas selecciones en el mundo que votaron por Lionel Messi.

Capitanes que votaron a Messi 🇦🇷 como #TheBest:



🇨🇴Radamel Falcao

🇭🇷Luka Modric

🇪🇨Enner Valencia

🇪🇬Mohamed Salah

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Harry Kane

🇫🇷Kylian Mbappé

🇮🇹Gianluigi Donnarumma

🇰🇷Heung Min Son

🇲🇽Memo Ochoa

🇳🇱Virgil Van Dijk

🇵🇾Gustavo Gómez

🇵🇪Paolo Guerreo

🇵🇱Robert Lewandowski

🇺🇾Federico… pic.twitter.com/8p4Umxl0Ep — VarskySports (@VarskySports) January 15, 2024

Cabe resaltar que tanto Messi como Haaland quedaron iguales en puntos, ambos con 48, pero el argentino ganó luego que tuviese mayor cantidad de cincos en la sección de los capitanes.