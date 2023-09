Ejemplo de vida: Luis Fernando Montoya, licenciado en educación física

Luis Fernando Montoya, campeón de Copa Libertadores de América con Once Caldas en 2004, es ahora licenciado.

El ex futbolista y DT, quien quedó cuadripléjico tras sufrir un atraco en su residencia, en diciembre de 2004, sigue dando ejemplo de consagración al deporte y ha cumplido una meta más: acaba de graduarse como licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Minuto de Dios.

A pesar de sus problemas de movilidad, Montoya, siempre lúcido y con ganas de superarse, recordó las razones por las que decidió ir a la universidad y recibir su cartón de grado, a los 66 años de edad.



“Había un compañero del Once Caldas que manejaba el bus. Un día le dije ‘No te quedes manejando un bus toda la vida, estudia, prepárate’", contó.



“Una mañana, después de yo haber quedado así, como 16 años después, él llegó a visitarme y me dijo: ‘Profe, ¿ya estudió la licenciatura?’. ‘No me interesa’, le dije. Me respondió: ‘Profe, ¿usted se acuerda de lo que me dijo? Usted siempre ha sido un referente, yo voy a estudiar, por usted, por mi hijo, por mi esposa”, agregó.



Así fue como el entrenador que cumplió el sueño más grande del club d Manizales y fue elegido en ese 2004 como mejor técnico de América, comenzó la aventura que acabó en una emotiva ceremonia de grado.



"Los invito a que hoy abracen a sus padres, les den las gracias por todo lo que han hecho por ustedes, ese abrazo yo lo quisiera dar. Lo que más le pido a Dios es que me deje mover por cinco minutos para abrazar a mi hijo y a mi esposa", concluyó Montoya.