Declaración política de Falcao: 'Amigos venezolanos, no están solos'

El capitán de al Selección Colombia, Radamel Falcao García, manifestó su apoyo a los venezolanos que buscan un cambio de régimen en su país.

"Amigos venezolanos: No están solos. Estamos con ustedes y los apoyamos. No se cansen de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharán, si no se dan por vencidos. Libertad para los venezolanos. Vamos Venezuela" escribió el colombiano en sus redes: