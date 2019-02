Filtran video sexual de jugador en el que hace una celebración de gol

Cyril Théréau no trae muchos recuerdos por sus goles en el fútbol italiano, pero un video sexual lo tiene como el hombre del fútbol italiano este viernes. En diferentes plataformas empezó a circular imágenes del futbolista junto a un hombre y una mujer que mantiene relaciones sexuales.

El actual jugador del Cagliari confesó que él sí es quien aparece en el video, aunque reconoció que es de hace varios años, cuando estaba en Udinese. El francés estuvo en ese club en la temporada 2014-2015, por lo que se cree que fue en esa época.

"Es un desastre. No sé de dónde vino, borré todo, lo guardé en el teléfono durante dos semanas. Tal vez a través de iCloud, no lo sé, pero ahora es demasiado tarde, solo hablan de esto. Es un vídeo de hace cuatro años cuando estuve en Udine", recogió As en unas declaraciones del atacante.

En el video se ve al jugador celebrando como lo hace cuando anota goles y sus particulares tatuajes también dieron una muestra de que él es el hombre que aparece allí.