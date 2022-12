El duro mensaje de Georgina Rodríguez por la suplencia de Cristiano

Además de los seis goles que le metió a Suiza, Portugal fue noticia por la suplencia de Cristiano Ronaldo durante este partido por una decisión técnica que generó mucho ruido previo y post partido.



Y es que nadie se esperaba que el delantero fuera suplente para este juego, pero el entrenador Fernando Santos tomó la decisión debido al descontento de CR7 cuando lo cambiaron ante Corea del Sur.



Ante esto y finalizado el juego ante los suizos, la pareja de Cristiano, Georgina Rodríguez no dudó en mostrar su descontento con la decisión de Santos y en una publicación en su Instagram confesó lo que sintió al no ver a Ronaldo en el once inicial.

"Mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti.

Que pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos", comentó la mujer en su post.



Sin embargo, a pesar del duro mensaje, deseó buena suerte a Portugal en la siguiente ronda: "Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más".



Cabe resaltar que ante Suiza, Cristiano se robó los focos de todo el planeta debido a su inesperada suplencia en un partido en donde entró sobre el minuto 73 por Joao Félix.