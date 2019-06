El divertido mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi por su cumpleaños

Pese a estar en Brasil, Antonela Roccuzzo no pudo festejar junto a Lionel Messi el cumpleaños del futbolista. Sin embargo, la argentina aprovechó las redes sociales para enviar un mensaje al ‘10’, quien no la ha pasado muy bien en el certamen continental, pese a haberse logrado clasificar con la ‘Albiceleste’ a los cuartos de final del certamen continental.



Antonela ha estado siguiendo a la Selección de Lionel Scaloni durante algunos partidos del torneo y estuvo presente en la victoria del equipo sobre Catar, triunfo que les permitió llegar a la siguiente fase del evento pese a no ganar en sus primeras dos presentaciones.



“Feliz cumpleaños amor! Te amamos! Leo Messi, por más años juntos viejito mala onda!”, concluye el mensaje de la esposa del futbolista, quien publicó esto junto a una foto de ella con el futbolista.



El mensaje generó la respuesta de varios de los amigos de la pareja, quienes se burlaron un poco del “viejito mala onda” con el que Antonela llamó a Messi y además saludaron al futbolista, como lo hicieron el ex arquero de Barcelona, Pinto, la esposa de Luis Suárez, Sofía Balbi y la esposa de Cesc Fabregas y amiga de la pareja, Daniella Semaan.