El cambio de la percepción de las apuestas deportivas en Colombia

Las apuestas deportivas son la nueva modalidad de entretenimiento para algunos colombianos. Sergio Ramírez, experto en el tema estuvo en diálogos con Futbolred hablando sobre los estigmas de las personas con este tema, su estilo de vida y dio a conocer detalles que quizá no están al conocimiento de todas las personas.

Sergio Ramírez, experto en las apuestas deportivas habló sobre su experiencia en este campo y todo lo que conlleva su estilo de vida: "llevo aproximadamente 8 años en este mundo y he pasado por altas y bajas como en la vida misma. Digamos que el estigma era mayor y el prejuicio de la gente frente al tema es difícil de manejar pero pues es un estilo de vida y desde aproximadamente hace un año paso de ser un hobbie a un estilo de vida con el cual me siento bastante feliz aunque hay que tener mucha fortaleza mental y ser bastante resiliente ante las dificultades que trae"



Sobre el funcionamiento de las apuestas deportivas en el país, Sergio Ramírez dejó claridad sobre esta actividad: "las apuestas deportivas se podría decir que son la nueva ola de las apuestas en Colombia y en el mundo. En Colombia es algo nuevo puesto que se reglamentó hace aproximadamente dos años. Esto consiste en que existe una casa de apuestas "normalmente son plataformas por internet" te ofrecen una cuota, un premio por cada evento deportivo oficial que haya en el mundo, eliges el monto a apostar y el equipo o alguna otra variable y se confirma tu apuesta".



"Varios factores han permitido el crecimiento de las apuestas deportivas, el primero, el uso de las nuevas tecnologías y su practicidad, es difícil encontrar a una persona menor a 30 o 35 años que le guste hacer chances o loterías. Otro motivo es el tema de la seguridad y confianza que genera en el usuario poder apostar a eventos deportivos y eventos que tú mismo eliges", añadió Sergio al ser preguntado sobre el crecimiento de esta modalidad de apuestas en el país.



Este tipo de apuestas deportivas genera en algunas ocasiones muchas ganancias y otras veces pérdida, sin embargo, Sergio Ramírez aseguró que todo empieza por un gusto y luego se transforma en un tema rentable: "al principio es por gusto considero yo, conforme pasa el tiempo hay muchas personas que buscamos formas de ganar y estudiamos diversos tipos de apuestas y cómo lograr tener reentabilidad".





"Realmente, apostar es de cuidado como es de cuidado el chance, las loterías, tomar, fumar; creo que cualquier actividad en exceso puede ocasionar que se desarrolle algún tipo de dependencia. Es muy importante saber manejar esa variable porque si se tienen comportamientos compulsivos los resultados no van a ser buenos", aseguro Sergio Ramírez sobre los cuidados de las apuestas deportivas.



Por último, Sergio Ramírez empezó una iniciativa que pretende ayudar a las personas que están involucradas en las apuestas deportivas: "Con un grupo de colegas junto conmigo estamos construyendo un grupo de apoyo por redes sociales; Instagram, facebook, YouTube, Twitter. No sé cobrará nada, la idea es que las personas que hagan parte de este mundo puedan justamente ingresar a foros de debate, estar actualizada en todos los deportes y en diversas formas de apostar"