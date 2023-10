Eduardo Méndez señaló a hinchas de Santa Fe por Bodhert y por amenazas

Eduardo Méndez espera que la tormenta en Santa Fe haya terminado, luego de la salida del entrenador Hubert Bodhert y la llegada del técnico uruguayo Pablo Peirano.



Ahora el directivo espera que el equipo pueda clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2023, y que la temporada termine de la mejor manera para los intereses del club bogotano.



Sin embargo, desde Barranquilla, el directivo cardenal habló de la salida del técnico Hubert Bodhert y de la llegada del técnico uruguayo Pablo Peirano. Y sobre los motivos para sacar al DT cartagenero, Méndez responsabilizó a la hinchada.



“El resultado del domingo llevó a algunas reacciones incluso violentas por parte de la hinchada, y creí conveniente dar un giro y hablé con el técnico, lo entendió. No quería que sucediera lo que pasó en otro momento, cuando a otro director técnico se le presionó y el equipo perdió el norte”, dijo Eduardo Méndez en entrevista a ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio.



El presidente continuó: “Yo busco proteger el ser humano, protegernos nosotros para vivir en paz, y pensé que se le podrían venir momentos muy difíciles, así que lo mejor era dar un paso al costado y él aceptó la propuesta que se le hizo”, recordando que hinchas provocaron la salida de Gerardo Pelusso en 2016.



Además, el dirigente habló de las amenazas que le han llegado en los últimos días; sin embargo, aseguró que ya tiene indicios de quiénes pueden estar detrás de estos hostigamientos.



“He recibido algunas amenazas que creo que las tengo identificadas, y con las autoridades nos damos cuenta quiénes están detrás de esto. Somos hinchas y dolientes. Sufrimos más que la hinchada, a nadie le gusta perder 5-0. Me duele más que muchos que estaban protestando contra el presidente (…) En cuanto a las amenazas, yo ya he puesto en conocimiento a las autoridades, esperemos ellos qué determinación toman. Mientras tanto nos estamos cuidando, porque aquellos que quieren motivar la violencia no saben a quiénes incitan y uno debe tener cuidado siempre. Vida no hay sino una y el día que se pierda ya no tiene solución”, afirmó.





Sobre la llegada de Peirano, Eduardo Méndez aseguró que tiene muchas expectativas sobre el uruguayo, y volvió a apuntar a los hinchas: “Esperamos no haya ataques y persecuciones contra un técnico de estos que quiere la institución. Necesitamos salir del momento que estamos atravesando”.