¿Quién eres y qué hiciste con Eduardo Luis? Nuevo look causa polémica

Eduardo Luis está en el Mundial de Catar, donde ha cumplido el sueño de relatar una Copa Mundo y ha narado partidos de fútbol colombiano en plena madrugada en Doha.

Tal vez haya sido el cansancio, el cambio de horario... en fin, lo cierto es que en Doha ha presentado un look que dio mucho de qué hablar.



En la parte trasera de la cabeza, el narrador se mandó hacer un perfil de Cristian Ronaldo con el número siete al lado derecho.



Los periodistas Mariano Olsen y Liliana Salazar no pudieron evitar las risas e hicieron comentarios como "no hay derecho" y "parece el Hombre Lobo".



Así presentó Eduardo Luis su homenaje al portugués:

En las redes sociales se están dando un festín. No faltó quien lo comparó con el profesor Skinner o quien solo comentó "qué boleta".



El relator está orgulloso. Al final, eso es lo importante.