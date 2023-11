Eduardo Luis se refirió al 'cantante' del gol: '¿le gusta su estilo?

Javier Fernández y Eduardo Luis López sigue siendo noticia tras las comentarios que han hecho uno del otro, puntualmente tras el partido entre Colombia y Brasil por las Eliminatorias al Mundial 2026.

En ese encuentro, López reemplazó a Fernández, quien tuvo problemas de salud para relatar el encuentro, y los comentarios en las redes sociales fueron muy favorables, lo que habría producido una indirecta que, según el 'cantante' del gol, sería un hackeo a sus redes sociales.

​

Lo cierto es que la audiencia asiste atónita a esas presuntas diferencias internas y en todas las oportunidades se aprovecha para indagar sobre la situación y para encender de nuevo la chispa de las diferencias.

​

Recientemente, Eduardo Luis fue invitado al programa 'La tele letal' y por supuesto no pasaron inadvertidas sus respuestas, que tuvieron dos eje centrales: se negaron las diferencias, quedaron un par de detalles inesperados y además hubo un halo de crítica que los hinchas no pasaron por alto.



Cuando Martín de Francisco le preguntó por su relación con Fernández, López fue transparente: “Nuestra relación es de compañeros normales, no es que seamos parceros. La relación es cordial, amable, educada”.



El día del partido de Colombia, según contó, se abrazaron en la cabina, lo que dejaría sin piso la teoría de la pelea: “En el medio deportivo hay muchísimo… pero entre Javier y yo no hay eso”, concluyó.



Sin embargo, un comentario que muchos relacionan con una crítica velada a Fernández quedó en el aire. Según dijo, su estilo “es un gol entre comillas ‘argentinito’, que sube y baja”, porque, según dijo, los goles muy largos no le gustan: “No me gustan los goles muy largos, porque se vuelven un pito para el oído de la gente... El relato de gol me gusta más corto", afirmó.

​

Vale decir que el estilo de Fernández es totalmente opuesto a ese de López, largo y sostenido cuando llega una anotación.