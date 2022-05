Eduardo Luis estalló con nombre de DT para Colombia: 'irrespetuoso'

Este jueves el diario argentino Olé aseguró que la Federación Colombiana de Fútbol está negociando con Santiago Solari, extécnico del América mexicano y quien estuvo al frente del Real Madrid por unos meses. Ahora, todo parece apuntar a este entrenador argentino para asumir las riendas de la Selección Colombia pensando en el próximo mundial.



La información revelada por Olé no le cayó muy bien al reconocido narrador de Win Sports, Eduardo Luis López, quien estalló contra los directivos de la FCF. En medio del programa Saque Largo sacó sus propias conclusión y dijo que a los dirigentes solo les sirve un técnico extranjero, sea quien sea. El relator es un férreo defensor del talento local y ha pedido una oportunidad para alguien de la casa.

“Lo que está claro es que, todo parece indicar, que para los que toman las decisiones en Colombia es lo que sea, menos un colombiano, lo que sea, el que sea, menos un colombiano, cosa que me parece realmente triste. Vuelvo a sacar la cara por el entrenador colombiano y me parece irrespetuoso", mencionó Eduardo Luis.



Y agregó: "Lo lamento por los entrenadores colombianos porque les están diciendo ustedes no, cualquier cosa que venga de afuera, el que sea así no tenga experiencia, así no haya dirigido una selección. Esa es la gran conclusión (...) Solari no tiene pergaminos para que venga a dirigir la Selección Colombia hoy", repuntó.