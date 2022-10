Eduardo Luis sabe de redes: así se salvó de caer en pesada broma

Eduardo Luis López se salvó este martes de ser centro de burlas por el partido que transmitió al aire entre Patriotas Boyacá y Deportivo Pasto, en la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2022.



El narrador no solo está atento de las jugadas, los comentarios graciosos, los apodos y cantar los goles con su estilo particular; también está pendiente de las redes sociales y de los mensajes que envían los seguidores del canal deportivo.



Así, mientras describía las jugadas del partido Patriotas-Pasto, Eduardo Luis y Ricardo Henao decidieron entrar en una dinámica: que los aficionados escribieran para saludar a los barrios de Tunja y Pasto.



De pronto llegó el mensaje de Carlos (@Irriducibili): “Saludos desde el barrio Ledezma Madas, en Lima, Perú”.



Eduardo Luis empezó a leerlo, pero frenó justo a tiempo, pues había pillado la trampa. “¡Ja! No, ese no lo voy a leer. Saludos a todos en el barrio Ledezma”, dijo el narrador, riéndose del momento.



“¡Pilas equipo de redes, que casi cae el ‘Toxy Relator’!”, pidió Eduardo Luis, quien siguió con las sonrisas y comentó: “Esa es nueva, no la había visto”.