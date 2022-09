Cavani no lo calló más: así habló del fichaje fallido en Boca Juniors

El uruguayo Edinson Cavani fue uno de los principales objetivos que se trazó Boca Juniors en el mercado de fichajes. Sin embargo, después de tanta expectativa, el experimentado delantero dejó "con los crespos hechos" a todos en Argentina, y tal como lo había manifestado tras salir del Manchester United, sostuvo sus planes de seguir en el fútbol de Europa. A sus 35 años lo consiguió y fichó con el Valencia en España.



A propósito del fichaje fallido y la ilusión de tantos hinchas xeneizes, que incluso lo esperaron en el aeropuerto cuando se habló de su llegada, Cavani habló en una reciente entrevista con el programa argentino Dos de Punta y lamentó lo sucedido. La buena noticia es que el goleador uruguayo no le cerró la puerta de Boca, pensando en un futuro.

"Me enteré de todos los que fueron al aeropuerto pensando que yo llegaba", recordó Cavani sobre aquel recibimiento que le tenían los hinchas en Boca. "Lo supe porque me lo hacía saber mi gente y mis amigos, pero que se haya creado todo eso como se creó, incluso muchas veces diciendo cosas que no", aseguró.



El futbolista indicó que a pesar de todo lo que se dijo en torno a ese posible fichaje en Argentina, la posibilidad de que aceptara una oferta en Europa estaba sobre la mesa. "Lo que me deja tranquilo es que con Román siempre fuimos claros, siempre hablamos y sabíamos cómo era nuestra situación. Eso me deja muy tranquilo".



Finalmente, Cavani elogió a Boca Juniors y al proyecto que le presentaron cuando intentaron convencerlo. El jugador no cerró del todo la puerta para fichar en un futuro con el xeneize. "Me atraía el proyecto, sin duda, pero por el tema del Mundial ahora mismo priorizaba un futuro en Europa; concretamente en España. Le agradecimos mucho a Román, pero nunca se sabe qué pasará en el futuro".