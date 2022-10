¿Confusión o racismo con Duván Zapata?: ‘Este no es lugar para ti’

En el Atalanta de Bérgamo se ilusionan con los jugadores colombianos. Luis Fernando Muriel ha sido clave en los últimos compromisos sumando titularidades y siendo vital para el ataque de Gian Piero Gasperini, tanto que el club se mantiene en la parte alta e invicto en la Serie A metiéndole mucha presión al Napoli en la cima de la liga italiana.

Por su parte, con Duván Zapata no pueden decir lo mismo, puesto que las lesiones se han convertido en tendencia infortunadamente, mermando la actividad del delantero que no ha podido regresar como se esperaba en las fechas pasadas. Un golpe en el muslo izquierdo lo complicó el 5 de septiembre cuando el Atalanta venció al Torino por un marcador de 3-1.



Duván Zapata no pudo ser tenido en cuenta en los dos amistosos disputados por Néstor Lorenzo que marcó su debut en el banquillo del combinado nacional. El caleño tuvo que irse retirado del campo de juego con el Atalanta semanas antes de enfrentar a Guatemala y México, por lo cual, no entró en la convocatoria. Infortunadamente, se fue del rectángulo verde en la primera parte.



La información que el Atalanta comunicó fue la siguiente, “las pruebas instrumentales a las que fue sometido el delantero colombiano mostraron una lesión parcial moderada en el músculo semimembranoso del muslo”. Sin embargo, la grata noticia es que se recuperó y podría, si Gian Piero Gasperini lo desea, ser de la partida contra la Lazio en la próxima fecha de la Serie A.



Ante su incapacidad, Duván Zapata se le ha notado haciendo vueltas personales, una de ellas, con un asesor financiero en un banco de la ciudad, pero curiosamente, no lo reconocieron y le empezaron a decir que se fuera del establecimiento. Duván atendió a la reunión con ropa deportiva, lo cual podía indicar que fuera un deportista.



Por su manera de vestir, los encargados de la seguridad le preguntaron, “¿a dónde crees que vas? Este no es un lugar para ti, ve a otro lugar”. Duván Zapata no pudo entrar en primera instancia, pero afortunadamente para él y para su reunión, un funcionario de la entidad se acercó a los de seguridad y les dijo, “Duván es uno de nuestros clientes, pero seguridad no podía saberlo. Los empleados simplemente estaban haciendo su trabajo, garantizándonos un servicio de seguridad en un espacio intermedio entre la entrada y la calle”.



Sin duda alguna, para las aspiraciones de Duván Zapata lo dejaron ingresar a la entidad bancaria, pudo hacer su vuelta personal, pero no deja de generar curiosidad la respuesta de los encargados de seguridad al no dejarlo ingresar al establecimiento. Confusión, porque no lo reconocieron, u otro caso de racismo en contra del colombiano.