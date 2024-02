No perdonó a nadie: la dura crítica de Vélez a los árbitros del FPC

Continúa la polémica de las actuaciones de los árbitros y VAR del compromiso entre Envigado y América de Cali, donde se observaron ciertas acciones que dejaron en sospecha las actuaciones de los colegiados y del nivel que hay hoy en día en la Liga BetPlay Dimayor.

Ahora el que habló sobre el tema fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien también cuestionó las decisiones del árbitro, Edwuin Trujillo, y de los encargados en el VAR, Heider Castro, y Mauricio Mercado, quienes estuvieron en el partido entre Envigado y América.

Anteriormente Vélez había escrito un trino en su cuenta personal de X, refiriéndose a la pobre actuación de los colegiados, diciendo que: “Los penaltis sancionados a Fortaleza y América de Cali no tienen perdón de Dios. Qué manera tan perversa de deslegitimar la competencia. No hay derecho”.

Dos víctimas más, en menos de 24 horas, de los HORRORES arbitrales y del tal VAR. Los penaltis sancionados a Fortaleza y @AmericadeCali no tienen perdón de Dios. Q manera tan perversa de deslegitimar la competencia. No hay derecho!!!! — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) February 18, 2024

Ahora el comunicador fue más directo con los jueces de este compromiso, y con otros que también han realizado varios errores. En esta ocasión fue en su programa, Palabras Mayores, donde se refirió al gran problema del arbitraje en Colombia.

“Los afectados no existen, qué fácil hacer justicia con los de ‘ruana’, muy fácil romper la cuerda por el lado más delgado. Esto no me tranquiliza, por qué no destituyen a Delgado, a Betancur, a Trujillo. Por qué no evitan llevar a los Ariza, Alba, y a los demás a dirigir partidos.”, expresó Vélez en su columna de este martes.

Además de ser crítico ante el ex árbitro y ahora director de árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol, Imer Machado, en poner a ciertos jueces que, al parecer, no están al nivel del campeonato.

“Por qué no le dan a un peso pesado. El problema es Imer Machado, la solución es sacarlo a él y a todos sus filisteos, esa es la casa mayor. Pero pegarle a Heider Castro y Mauricio Mercado, qué pesar, al contrario. No sean mansalveros, por qué será que no tocan a los demás. Obviamente no porque son de sus gustos”.