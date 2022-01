¿La villana es Georgina?: 'Cristiano, tienes a la mujer más malvada'

Georgina Rodríguez, la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, es noticia y no precisamente por el éxito de su documental en Netflix, que justo está en estreno. Más bien, es por todo lo que en esa producción no se aborda.

El tabloide británico The Sun publica este lunes las declaraciones de Jesús, tío de la modelo, quien literalmente se despacha contra ella.



“Puede que se avergüence y que se considere mejor que nosotros porque no vivimos con sus mismos lujos. Pero yo nunca le he pedido nada. Ella tan solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que salía con Cristiano Ronaldo”, expresó el hermano de la madre de Georgina.



Según su testimonio, él fue quien se encargó de mantenerla cuando su padre, Jorge Rodríguez, fue detenido y extraditado a Argentina por un delito de narcotráfico: “yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana, de comprarles ropa, de pagar la electricidad y el agua. Yo hice todo. Georgina vivió conmigo durante su adolescencia hasta el día en que mandaron a mi cuñado de vuelta a su país”, agregó.



Jorge murió en Buenos Aires en 2019 y, según el tío de Georgina, ella no les avisó: “Nadie nos dijo que Jorge había fallecido, no sé por qué Georgina no nos lo contó... Traté de comunicarme con ella. He escrito en el Facebook de Cristiano Ronaldo: ‘Tienes a la mujer más malvada a tu lado’ y ‘Si quieres saber más, contáctame y te lo contaré'.



Su tía Lidia y su hermana Patricia tampoco la dejaron muy bien parada: “parece que ha cambiado de número. Ahora todo el mundo se va a enterar de lo sinvergüenza que es”, dijo la tía, quien la culpó por no haberlos enterado de a muerte de su padre: “Él quería morir con nosotros... Llevo 42 años que yo nunca he llamado ni a Cristiano ni a Georgina ni a nadie. Yo honradamente estoy trabajando y tiro para adelante de mi casa y de mi familia. Y he tirado también para adelante de su padre, que debería darle vergüenza porque hemos tirado su tío y yo”.



Patricia, hija mayor de Jorge Rodríguez, también apuntó contra Georgina: “Cuando fue el cumpleaños de mi hijo le pregunté si le podía pedir a Cristiano que firmara una camiseta para mi pequeño y ella dijo que no, que no iba a molestarlo porque él estaba de vacaciones”, declaró.



Según The Sun, en el documental no se contará la versión real sino lo que ella quiere que se sepa de su nueva y lujosa vida: “ella ha expresado públicamente el amor que siente por su hermana mayor Ivana, pero la mayoría de sus fans no saben nada sobre el resto de la familia. Seguramente veremos lo que Georgina quiere que los fans vean, no la verdadera Georgina con todos sus defectos”, dijo el medio, citando una fuente de la familia.