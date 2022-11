La reacción del ‘Pibe’ Valderrama por la salida de Comesaña de Junior

La salida de Julio Comesaña como el técnico del Junior, sorprendió a toda barranquilla y a los aficionados del equipo tiburón.



Aunque todavía faltan tres fechas de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2022, y el equipo ‘ñero’ tiene chances matemáticas de pelear por un cupo a la final, la dirigencia juniorista decidió ponerle fin al proceso de Julio X y cambiar de timonel para el remate del año y para que asuma un nuevo proyecto para el 2023.



Este jueves, Carlos el ‘Pibe’ Valderrama viajó a Catar para la Copa Mundial que se realizará en ese país, y cuando aterrizó en Doha, se enteró de que Junior echó al entrenador uruguayo… la noticia lo sorprendió y el samario no lo podía creer.



El periodista Diego Rueda, de Caracol Radio, lo abordó en el aeropuerto internacional de Hamad, para conocer su opinión sobre la decisión que tomó Junior de sacar a Comesaña. El ‘Pibe’ pensó que se trataba de una broma.



“No sé, tú eres el que me está dando la noticia… ¿Cómo es esa vaina? Pero cómo es eso, yo no entiendo… ¿O es que tú me estás mamando gallo? ¿Cómo así? Tú me estás amando gallo”, insistió Valderrama.



Rueda le confirmó la veracidad de la noticia y le preguntó si la dirigencia había tomado una decisión apresurada por los malos resultados. El ‘Pibe’ contestó: “Pero cuáles resultados si no se ha acabado esto, estamos a mitad del campeonato (cuadrangulares). Estamos a la mitad de la semifinal, faltan tres partidos, ¿o es que tú me estás mamando gallo que echaron a Julio?”.



“Es el mismo equipo que encontró, él no podía cambiar. Cuando él llegó, el equipo estaba de 14; llegó a la final de la Copa, perdió con Millonarios que jugó mejor. Y ahorita estaba peleando, no se ha acabado esto, ¿ya se acabó?”, añadió el símbolo del fútbol colombiano.



“Yo pregunto, ¿si Junior gana los tres partidos? ¿Difícil en el fútbol? Cualquier cosa puede pasar… Me sorprendes. Es una noticia sorpresiva, porque yo esperaba que él fuera a continuar”, remató Valderrama, quien no salía de su asombro.