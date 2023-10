La uñita de Miguel Russo: nace cábala en Rosario por Campaz y Quiñones

Los colombianos Jaminton Campaz y Dannovi Quiñones fueron tendencia en Argentina antes del clásico entre Rosario Central y Newell's. ¡Todo por arreglarse las uñas!

Mientras ellos posaban sonrientes junto a las manicuristas, en las redes sociales los fustigaban por no estar concentrados en el partido.



El único que los defendió fue Miguel Ángel Russo, DT de Rosario: "Son cosas naturales. Encima les sacan una foto, hoy les pregunté y me dijeron que les cobraron, peor todavía…”, dijo el DT a modo de burla.



“Si vos vivís en Colombia y conocés la mentalidad y las formas de los colombianos te das cuenta que bastante bien están acá comparados con otros. Yo estoy muy contento con los dos, son cosas naturales de alguien que no conoce el país y la ciudad, y se dejan llevar por otro tipo de situaciones. Ayer mismo hablé con ellos. A nosotros no nos modifica nada”, añadió



.

Pues como si fuera poca defensa, Russo, quien vivió en Bogotá, donde fue campeón con Millonarios, celebró la victoria 1-0 en el clásico ¡arreglándose las uñas! El propio Rosario lo compartió en sus redes sociales, un claro respaldo, muy al estilo paternal del entrenador, para los dos colombianos. "La uñita, la uñita", gritaba Campaz en la cancha tras la victoria. Pues a manera de cábala, ahora correrán los argentinos a los salones de belleza antes de los clásicos... así es todo...