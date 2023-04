Así fueron las excusas de periodista que trató mal a una colega

El periodista Diego Saviola fue criticado en los últimos días en las redes sociales, pues salió a la luz un video en el que tiene un trato despectivo hacia su colega, Alejandra Ramírez, a quien le dijo que mejor “se quede calladita”, cuando hablaban de la banda de rock Caifanes en el programa radial ‘Deportes Sin Tapujos’.

En vista de la presión social que hubo en las redes, Saviola decidió publicar un video para ofrecer excusas públicas y aclarar que no es machista.



“Cometí un error, y no como se está magnificando… esta discusión pudo haber pasado con un hombre y seguramente no trascendía de esta manera. Me equivoqué, lo reconozco”, dijo Saviola.



Sin embargo, el periodista dijo que “inmediatamente sucedió el hecho, le ofrecí excusas delante de mis compañeros. La gravedad con la que están viéndolo algunos, no lo veo, simplemente fue un error”.



Luego, adjuntó testimonios de sus compañeros de trabajo, quienes hablaron muy bien de Saviola.