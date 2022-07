Revelación no le hace gracia a Cristiano: ¿usa bótox en sus genitales?

Cristiano Ronaldo es noticia mundial por la incertidumbre sobre su futuro, una situación que es tensión pura al interior de Manchester United y una oportunidad soñada para un puñado de clubes que podrían darse el lujo de pagarlo.

Pero la noticia del momento está lejos de responder a esa duda sobre el futuro y tiene que ver con un tema más trivial: su aspecto físico.



Según el diario La Razón, el goleador no se cansa de explorar fórmulas para mantener su eterna juventud y ahora le ha sumado a su estricta alimentación, sus agotadoras rutinas de entrenamiento y su fortaleza genética una ayuda más: los retoques estéticos, concretamente el bótox.



El medio señala que el futbolista se inyectaría bótox en sus genitales, un tratamiento que usan muchos actores porno para mejorar su apariencia ante las cámaras y que, según se dice, engrosaría entre 1 y 3 centímetros el pene y no solo luciría mejor sino que aumentaría el placer sexual. Eso, por el momento, no tiene respaldo científico, vale decir.



Lo cierto es que Cristiano es muy proclive a los retoques y las cirugías estéticas, tiene una clínica para los tratamientos capilares y se habría hecho varias cirugías para mejorar su sonrisa, el aspecto de sus músculos y algún otro ajuste. En fin, las excentricidades que permite el dinero a manos llenas.