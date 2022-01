¿A rey muerto, rey puesto? Celis y 'Epa Colombia' toman distancia

Diana Celis y 'Epa' Colombia eran una pareja muy mediática, que no ahorraba esfuerzos por hacer públicos los detalles de su relación. Sin embargo, la distancia se habría hecho muy grande y ahora, a juzgar por las redes sociales, tomarían caminos distintos.

Según Daneidy Barrera, la futbolista le habría pedido un tiempo, lo cual fue desmentido por esta última, acusando cierta "inconstancia" de su pareja en la relación.



Pues bien, la popular influenciadora (con más de 5 millones de seguidores en Instagram) habría tomado muy en serio el distanciamiento y ahora deja en el aire la posibilidad de un nuevo amor.



“Amiga, tú te alcanzas a imaginar lo que siente mi corazón. Hace mucho tiempo no sentía algo tan inexplicable. No podría describirte lo que siento, pero sí puedo decirte que siempre llega alguien a tu vida para hacerte feliz”, dijo en una de sus últimas publicaciones.



De esta manera, da la sensación que 'Epa Colombia' habría pasado la página y ya no estaría interesada en seguir con la deportista, quien sí conserva publicaciones en su cuenta de Instagram con ella, aunque la influenciadora ha borrado muchas publicaciones de su relación.



No sería la primera vez que la pareja se separa, así que los seguidores de ambas esperan una reconciliación, que por ahora no parece muy cercana.