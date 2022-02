¡Se supo todo! Diana Celis y Epa Colombia ventilan infidelidad y adiós

Se rumoraba desde hace tiempo pero ahora, gracias a ellas y a las redes sociales, se ha confirmado: la futbolista Diana Celis y Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’ terminaron su relación. Lo que no se tenía tan claro era la razón: al parecer fue culpa de una infidelidad.

La primera que se refirió al tema fue la influenciadora, en la cuenta de Instagram @Epa_Kerratinas100k : “Quise tomar una decisión para mi vida y espero que la respetes, yo decidí quedarme sola. No quiero engañarme, engañar a otras personas, quiero darme el tiempo de estar sola”.



Aludiendo claramente a Celis, la mediática empresaria aseguró: “No me vayas empezar a tratar mal, que se me subió la fama, que se me subió el dinero, que dejé personas que me ayudaron. Todo en la vida tiene un ciclo y un proceso, y los procesos se acaban. Yo decido tomarme el tiempo, seguir adelante con mi vida y ser feliz, espero que respetes mis decisiones”, contó.



Sin embargo, Celis no guardó silencio y respondió también en sus redes sociales: "Siempre la verdad sale a la luz… Ante todo soy leal a Dios y a mí. No había dicho nada porque todo el mundo se daba cuenta de lo que estaba pasando por ella misma, pero ya está bien, no me voy a hacer quedar mal a mí por siempre ella quedar bien... Ella dice que no es Karol y sí es Karol con la que está saliendo. Quizás algún día se dé cuenta de a quién perdió… y ayer me entero que lo hace desde octubre”.



¿Karol Samantha? El nombre es lo único que se sabe de quien sería la razón de la ruptura, pero Epa Colombia niega otro romance: "Voy a buscar una foto en Facebook para mostrarte que nuestra amistad ya lleva ocho o diez años y no se va a acabar jamás por gente que está hablando cosas que no son”, escribió.



Al fin, lo que está claro es que aunque estaban comprometidas en matrimonio, los planes quedaron solo en eso y ahora ambas se dedicarán a sus carreras y su vida lejos de la otra.