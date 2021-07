El amor todo lo perdona: Diana Celis y el daño a camioneta de su novia

Diana Celis confía en que el amor pueda evitarle un mal momento con su pareja, la empresaria conocida como 'Epa Colombia', después de un percance que tuvo con su camioneta.

La futbolista contó en sus historias de Instagram que le hizo varios rayones y una hendidura a la camioneta Mazda y dijo que ella misma pagaría el arreglo, desde el taller donde hizo el video.



“Ando por acá en Mazda porque me están evaluando cuánto me vale este chistecito [golpe] y los que Daneidy le ha hecho, porque no fui solo yo. Yo le hice el más grande, yo le pegué una vez, pero es que cuando pegó Mari.. me la tiré, pero ya la voy a arreglar”, dijo la deportista.



La ‘influenciadora’ hace poco también compró un lujoso carro convertible y no se ha pronunciado sobre el daño de su camioneta.