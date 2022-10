Se supo todo: Epa Colombia, Diana Celis y trapos al sol por demanda

La separación de Diana Celis y Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia' puja en serio por un espacio en el 'prime time' de los divorcios de famosos que lideran Shakira y Piqué... por ahora...

Epa Colombia contó en una dinámica de preguntas y respuestas con sus millones de seguidores que su ex pareja la demandó para quedarse con cerca del 50 por ciento de sus propiedades.



La empresaria de keratinas aseguró que su ex se quedó con tres de sus propiedades, una en el Olaya, otra en Bochica y la última, la más grande y costosa, en el Restrepo; además, uno de los carros, las motocicletas y una suma de $500 millones de pesos.



Pues Celis decidió responderle en su cuenta de Instagram, en la que se defendió y dijo que fue ella quien estuvo ahí cuando ocurrieron los hechos de TransMilenio que terminaron en una demanda contra su ex, y dijo que ella fue la clave en su crecimiento personal y profesional.



Al escuchar las declaraciones, de nuevo Daneidy Barrera apareció para criticar a su expareja y dejar en el aire que le estaría cobrando su apoyo en un momento difícil:

“Trato de amar y de actuar bien con quien está conmigo. He dejado sueños, he dejado proyectos que he tenido en mi vida por vivir la vida de los demás; he estado en las buenas y en las malas”, dijo la futbolista, quien aseguró que entiende que su ex quiere encajar ahora con la mujer por la que la dejó, Karol Samantha.



Después, en otro mensaje, Tu me fallaste, no fui yo, así que respeta a la mujer que te entregó todo durante seis años, te di lo mejor de mí como sé que durante un tiempo tu lo hiciste pero siempre fui sincera, aguanté muchas cosas porque te amaba, lo hice cuando no tenías dinero y después de que lo tuviste, y duele que hables mal y digas mentira de la persona que estuvo a tu lado cuando eras Daneidy Barrera", escribió. Vale decir que no negó puntualmente que hubiera recibido de Epa Colombia las propiedades y el dinero que ella dice. Espere más revelaciones...