Catarsis de Diana Celis tras ruptura con Epa Colombia: 'no es fácil'

Diana Celis, futbolista del Santiago Morning de Chile, se dio a conocer especialmente por su relación con Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia.

Ahora que no están juntas y que inclusive llegaron a discusiones con abogados por la separación de los bienes tras varios años de relación, sigue siendo noticia.



En su cuenta de Instagram, con más de un millón de seguidores, hizo una inesperada catarsis: "existimos muchas personas que tenemos una cierta cantidad de seguidores y, en mi caso, en algunas circunstancias intento mostrar algo positivo, mostrar cosas buenas y que estoy bien. Sin embargo, en realidad no es así (...) Me doy cuenta que no estoy haciendo las cosas bien, que encerrarme y no expresarme o hacer las cosas de la mejor manera trae sus consecuencias; eso es lo que a muchos les pasa, que guardamos, guardamos, las cosas malas en nuestro corazón y no las sacamos hasta que nuestro cuerpo habla, ejemplo lo que me pasó con mi rodilla”, dijo.



Muchos conectaron esa melancolía de su mensaje con la ruptura con la influenciadora, que justo después de la separación empezó otra nueva relación.



“Espero sentirme bien, aprender y sé que también mis mensajes positivos han servido mucho. Sigo acá, sigo peleando y guerreando por lo que quiero, y no voy a parar hasta que Dios diga basta. Si está en mis manos, no voy a renunciar. Así me sienta mal o diga que ya no puedo, luego me doy cuenta que sí puedo y vuelvo a intentarlo”, añadió.



Celis concluyó que para ella el adiós no es tan simple siempre que guarde detalles: “Son ciclos, pero para muchos no es fácil cerrarlos ni decir: “listo, se acabó y ya”; otros nos tardamos más que otros porque somos más sensibles, no sé cómo llamarlo. Estoy agradecida con Dios por todo lo que me ha dado (…) Pero nada, siempre para adelante, nunca para atrás”