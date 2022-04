¿Superó a Epa Colombia? Diana Celis aclara rumores de nueva relación

La delantera de Santa Fe, Diana Celis, viene recuperándose tras una cirugía de rodilla y mientras realiza sus terapias físicas también pasa una "tusa" que se hizo muy mediática. La relación entre la futbolista y la empresaria de keratinas, Epa Colombia, llegó a su fin en febrero de este año y tal como contó la misma Celis, una tercera persona habría sido determinante.



Lo cierto es que ambas decidieron poner punto final a su relación de 6 años. 'Epa Colombia', quien ha manifestado que "el amor se acabó", ya estaría disfrutando de una nueva relación. En los últimos días, a través de Instagram surgió un rumor sobre una posible relación entre Diana y una compañera de equipo. Cabe recordar que su expareja dijo varias veces que dudaba de su fidelidad.



Diana Celis no ha podido jugar este año con Santa Fe a causa de la lesión de rodilla que la llevó al quirófano en febrero, sin embargo, sigue de cerca a las leonas y las acompaña a los partidos, mientras continúa con su rehabilitación, a la espera de volver cuanto antes a las canchas. Al parecer, también habría entablado una buena amistad con dos refuerzos internacionales: Camila Baccaro y Fabiana Vallejos.



Justamente, los rumores de una supuesta nueva relación involucran a la central uruguaya Camila Baccaro, y todo por un video de Tik Tok en el que aparece Diana cantando un tema de reggaeton. "Tú eres ilegal pero me gustas", repite Celis mientras aparece su compañera en el video. Esto fue motivo suficiente para que los internautas empezaran a decir que ya había superado a 'Epa Colombia' y tenía un nuevo amor.



Queriendo poner fin a tanto rumor, Diana le salió al paso a quienes la involucraron con Camila y aseguró: "Estoy soltera, no tengo a absolutamente nadie y que no me interesa estar con nadie. Que suba contenido a redes sociales, eso no significa que tenga ya a otra persona, que tenga novia.”



Después terminar su relación con 'Epa Colombia', la jugadora cardenal ha encontrado respaldo en sus más de 1.4 millones de seguidores en Instagram, quienes le envían constantes mensajes de apoyo y dicen querer verla feliz. Por ahora, sigue concentrada en su recuperación para volver al gol.