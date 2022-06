El verdadero Hernán Torres: ellas conocen al hombre detrás del técnico

Deportes Tolima tiene este domingo el gran reto de remontar la final de la Liga BetPlay I-2022, en la que está en desventaja 3-1 con Atlético Nacional. En Ibagué, los pijaos no se rendirán para cumplir con el sueño de ser campeones y darle una alegría al pueblo tolimense.



Detrás de ese objetivo está Hernán Torres Oliveros, de quien, con el paso de los años, se ha ido desmitificando esa creencia de que es un entrenador drástico, una persona de carácter fuerte, y que no sabe motivar a su grupo de jugadores.



Por el contrario, Torres es un motivador y por eso su equipo saldrá este domingo a luchar por la cuarta estrella para el vinotinto y oro.



Justamente este domingo, en Colombia se celebra el Día del Padre. Y por eso FUTBOLRED quiso hablar con las dos mujeres que verdaderamente conocen al hombre que está detrás del entrenador…al verdadero Hernán Torres.



La familia de Hernán la conforman su esposa y su única hija. Hace ya casi 30 años, que en Bogotá comenzó la historia, pues Torres Oliveros llegó a Millonarios y quiso abrir una cuenta bancaria para que el club bogotano le consignara su sueldo.



Al acercarse a una oficina de banco (Conavi), Hernán conoció a Mónica Rodríguez, con quien de inmediato tuvo química y no solo abrió su cuenta: también quedó flechado por los ojos de la mujer que acababa de conocer.



“De él, me llamó la atención su caballerosidad y seriedad. Duramos un año como amigos y después formalizamos la relación. Y el 27 de enero de 1994, hace 28 años, decidimos casarnos”, recuerda Mónica, quien estuvo en Medellín en la primera final, y este domingo hará barra por el Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.



Hernán Torres y su familia. Foto: Archivo particular

La que no podrá vivir la final es su hija, María Camila, quien desde hace cinco año vive en Alemania. Esta profesional en administración de empresas y negocios internacionales, es el otro gran amor del técnico del Tolima.



“Mi papá es la persona más responsable, dedicada y disciplinada que conozco. No es mucho de expresar sus sentimientos, pero es muy noble. Muy trabajador por nosotras. Siempre ha sido un ejemplo de tenacidad para mí”, cuenta Camila, quien tendrá que despertarse el lunes para saber qué equipo se coronó campeón en la liga colombiana.



“Él me enseñó a no rendirme, a que nada en la vida es fácil, pero con tenacidad se puede lograr todo. No se rinde con nada, por eso sé que su equipo, sea cual sea el resultado, va a dejar orgulloso a una hinchada y a una ciudad”, añadió la orgullosa hija del ‘profe’ Hernán.



Mónica, esposa y madre, dice que Torres “es un bendecido, porque no todas las personas sienten pasión por su trabajo. Y él lo demuestra en su entrega, en su exigencia, en su mentalidad. Le ha tocado momentos muy difíciles. Además tiene una conexión con Dios especial. Trabaja con transparencia, y llegará la recompensa”.



Ambas coinciden en que es un hombre fuerte, ganador, de mucha convicción y que sabrá transmitirle esa hambre de gloria a sus dirigidos.



A Torres se le extraña en la casa para que escuche a Pastor López, sus vallenatos, y salga un poco del estrés que le genera su profesión. Aunque saben que la próxima semana tiene otro reto, esta vez en Copa Libertadores.



Hernán Torres y su hija María Camila. Foto: Cortesía de María Camila Torres

“A Hernán lo han querido encasillar como una persona dura. Y es de mucho amor, sencillo, cariñoso, humilde. Es un ser humano noble y maravilloso. Es muy directo, eso sí; disciplinado”, reseña su esposa.



Mientras que su hija resalta el amor de Hernán por su tierra y sus seres queridos: “Él se siente muy orgulloso de ser ibaguereño, esa es su casa, no importa a dónde dirija. Además, quisiera darle un título a mi abuelo (Hernán), su padre. Sé que no se rinde con nada y su actitud le ayudará a los jugadores”, menciona “los ojos de su cara”, como le dice Torres a su única hija.