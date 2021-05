Madres de futbolistas, árbitros, periodistas e hinchas se confiesan

Llega el Día de la Madre, fecha para celebrar con aquellas mujeres que nos trajeron al mundo e hicieron lo posible para cuidarnos de la mejor manera. Aprovechando esta fecha especial, en FUTBOLRED hablamos con las mamás que de una u otra forma están vinculadas al mundo del fútbol colombiano.



Futbolistas, árbitros, periodistas e hinchas que han contado con el apoyo incondicional de sus progenitoras. Acá les contamos sus historias:

Zulia, mamá de Carlos Mosquera (arquero de Patriotas)



Interés por el fútbol - Fue un proceso muy bonito, de las mejores etapas que hemos podido vivir con él. Siempre estuvo muy comprometido con eso. A los 5 años, lo único que había acá en el Chocó era escuela de fútbol. No teníamos otro escenario donde ellos pudieran hacer otras actividades deportivas, solo fútbol.



Él estaba demasiado activo, pateaba mucho piedras o lo que conseguía. Incluso medias del colegio, las hacía bolita y con eso pateaba. Entonces quería descargarle esa energía a él en una escuela de fútbol. Como estaba muy pequeño, tan solo pateaban y el decía que sabía jugar fútbol. Obviamente sabemos que a esa edad no van a saber de técnica y más cosas, pero el decía que sí.



Ya cuando él cumple 10 años, lo vimos más enfocado, pero inicialmente no era portero sino delantero, de hecho, lo hacía muy bien. Un día llegó a la casa muy golpeado y me dijo ‘No ma´, yo no quiero jugar más arriba porque pegan mucho, golpean mucho y mire como me tienen. Voy a ser portero que allá no les pegan tanto’. Ahí él empezó en la posición, lo vimos más dedicado, pendiente de hacer las cosas bien.



Acompañamiento - Nunca estuvo solo. Cuando yo no podía, llamaba a mi papá, mi hermano, mis hermanas, cualquier vecino que fuera de camino, le decía ‘Me lo llevas a la escuela que yo ya me desocupo’, o la persona con la que yo vivía en ese entonces que no era el papá. Junior cogió la afinidad por el fútbol precisamente por él, porque jugaba fútbol mucho en torneos y él lo veía jugando entonces ahí nació ese amor. Lo llevaba él, mis hermanos, el papá cuando estaba acá, el abuelo paterno, la abuela…



Todo el mundo estaba pendiente de quién lo llevaba porque todos veíamos que era lo que le gustaba. Además, era un niño muy juicioso, aún lo es, en el estudio: hacía las tareas súper rápido, entendía todo. Para que lo dejáramos jugar, él hacía eso.



Gracias a Dios no tuvo accidentes en la cancha. Sí llegaba muy pelado porque acá teníamos una cancha, todavía existe, que se llama ‘Chipi Chipi’ y era con arena, entonces llegaba con muchos pelones. Cada que yo llegaba, me decía ‘yo ya no voy a jugar más, lo mío es otra cosa’. Mi mamá casualmente es enfermera, entonces le echaba lo que es el Isodine y lo dejaba bien.



Antes de terminar el bachillerato, yo estaba en Medellín trabajando y el estaba con la mi mamá y la abuela paterna. Empezaron a venir personas de afuera, justamente de Medellín, que lo vieron jugar y le pidieron hacer pruebas.



En ese tiempo, me acuerdo tanto, José Fernando Santa era técnico de Nacional y lo querían para ya. Me le iban a cortar el bachillerato en septiembre, octubre y yo dije ‘primero debe terminar, ya cuando termine puede jugar fútbol’. Él me decía que le iba a dañar la oportunidad, que lo dejara, pero me mantuve en que debía acabar primero, es que le faltaban unos meses. ‘Tanto esfuerzo que hemos hecho y vamos a dejar el colegio a medias, no’. Se calmó y me comprometí en que apenas acabara bachillerato, se iba a jugar fútbol. No había problema.



Cuando ya llegó al bachillerato, me decía que lo quería ser era futbolista. Yo le ponía como ejemplo el jugador que además de serlo, era también odontólogo. Y le decía: ‘Mire que hay futbolistas que son también profesionales y usted es muy inteligente’. Entonces me respondía que solo quería dedicarse únicamente al fútbol y ahí empezamos a negociar.



Las notas de él siempre eran altas, pero cuando llegó a décimo, me tocó dejarlo acá en Quibdó porque debía irme a trabajar a Medellín. No, me bajó el promedio, lo sacaban mucho a jugar porque estaba en la Selección Chocó y jugaban la Pony Fútbol.



En décimo me perdió como cinco materias, cuando eso no se veía, ya le dije ‘se acabó esto del fútbol, necesito que usted sea profesional y puede hacer las dos cosas’. Lo retiré un tiempo, bueno realmente fueron como ocho días. Todos los días lloraba, esa tristeza…



Finalmente se comprometió a mejorar las materias que había perdido y a ponerse las pilas. Él tenía exámenes y se levantaba a las 4 a.m. a estudiar, repasar para la prueba y a las 6 ya se iba.



Acabó su colegio sin problemas, incluso fue personero, era conocido por su buen rendimiento académico, es todavía muy querido por sus profesores y compañeros de ese entonces precisamente por ese liderazgo y facilidad de aprender y transmitir los conocimientos. Colaborador, empático. Así ha sido siempre.



Llegada al profesionalismo - Surgió porque el papá trabajaba en Bogotá, entonces era más fácil tenerlo allá que llevarlo a otra ciudad, todo solo. O Medellín o Bogotá. El papá nunca estuvo muy confiado de que eso era realmente lo que llegaría a ser, le decía que su carrera, estudiar…



El caso es que llegó a Bogotá, hace las pruebas y precisamente en las inferiores de Millonarios le ven algo y lo dejaron. Incluso nosotros le dimos un año de gracia para saber lo que realmente quería, si se daba lo del fútbol. Iba a los entrenamientos, pero salía y no encontraba qué hacer.



En ese momento nos dijo que quería hacer un curso de inglés, pero era porque nos decía que se iría a jugar por fuera del país entonces tenía todo preparado. Claro, se decía ‘estudio inglés, los calmo y de paso me sirve para cuando me vaya ir’. Inició en el Colombo.



Cuando terminó, le surgió una lesión y en Millonarios no tuvimos alguna respuesta del apoyo. Nos desesperamos y pensamos en que no era lo mejor, que era mejor una carrera. Él decía: ‘No mami, son cosas del fútbol, porque siempre ha sido muy maduro. Entonces todo terminó en que se metió a la Universidad, estando todavía lesionado, e iba con muletas, pero tenía en mente siempre recuperarse para jugar fútbol.



Quería estudiar Derecho como el papá, pero él le dijo que no, que buscara otra cosa que le gustara. El caso es que ya todo estaba muy prematuro, última hora, y apareció Administración Pública. El papá le dijo que era la carrera del futuro y lo convencimos.



Yo en un primer momento me inclinaba más por Derecho, pero empezamos a ver pros y contra, el papá como abogado diciéndole que no, pues imagínese. Surgió lo otro y por ahí nos fuimos. Fue un semestre bastante complejo por las muletas, pero la sacamos. Nunca perdió, nunca le fue mal.



Una vez se recuperó, retomó su práctica e igual le decíamos que pilas con el semestre. Tuvo episodios de crisis, me decía ‘mamá no quiero seguir con este semestre’, pero lo convencía. De hecho, hubo una ocasión en la que no se matriculó y llegaba a la casa, pero quedaba perdido porque no tenía qué hacer. Él mismo se dio cuenta que podía hacerlo y además sabía que ya entraba a cuarto semestre. Nos llamó a pedir disculpas y dijo que quería seguir porque no hacía nada y no quería seguir así.Ahí ya siguió sin problemas.



Verlo por televisión - Esa sensación no te la puedo describir. Me acuerdo la primera vez, cuando se fue a un partido con Millonarios, el año cuando fue campeón, pero no jugó. Cartagena o Barranquilla, no recuerdo bien. Estaba bien pendiente de cuando pasaran los del banco para poder verlo.



Una vez, le tocó un partido contra Millonarios y mi papá y mi hermano son hinchas del azul, todos los demás somos hinchas del equipo donde Junior esté, entonces nos reunimos a ver ese partido. Creo que fue 2015.



Hicieron una falta de penal, pero yo estaba tranquila porque él es antipenal. Yo toda nerviosa, orando, pidiéndole a Dios que lo iluminara y lo tapó. No, eso nos enloquecimos. Mi abuela, tiene 93 años, celebró también.



Es entonces una cosa muy bonita porque todos estamos pendientes en el barrio, los amigos de él, los del papá, los de mi hermano… Todos somos Patriotas, dicen ahorita. Llega el caso que se reúnen en la esquina, sacan un televisor, vemos el partido y un amigo viene con la propaganda mientras todo pasa. Compartimos todos.



Cábala, antes de los partidos - Me llama antes para la bendición, cuando se van a desconectar entonces hacemos eso rápido. Desde acá, oro mucho por él.



Cuando acaba, hay partidos en los que no hablamos, sobre todo cuando siente que pudo dar más. En ese momento, ni él me llama ni yo lo llamo. Por lo general, hablamos, en ese caso, al otro día.



Yo me veo todos los partidos sí o sí porque me dice después que si vi tal jugada, como un minuto a minuto. Las buenas o las no tan buenas. Incluso me pide videos de penalti, tiros de esquina, tiros al arco. Yo le hago y se lo pasamos. Él tiene un hermano menor de 6 años y cuando lo hemos llevado a los estadios o en el televisor grita ‘Vamos Junior, tú puedes’.







Anécdota - Cuando pequeño, nos transportábamos en buses y colectivos, entonces él me decía que quería ser cantador de ruta porque hay unos chicos que se ponen a decir las rutas entre barrios. Gritaban ‘Paraíso, Porvenir’, él me decía que quería ser eso y yo me ponía verde.



Entonces me decía que policía, yo le insistía que no por las armas. Mi miedo es que como lo tuve muy joven, entrados los 16 años, pensaba que a los niños se les mete algo a la cabeza y con eso se van.



Otra anécdota es que peleaba mucho con mis hermanas, en el buen sentido. Pateaba lo que encontraba, las tapas de las gaseosas, mejor dicho, todo era un balón.



A veces pasaba la tía, que por lo general nosotras somos de caderas anchas, y decía ‘yo quiero un balón así de grande’ y le pegaba en la cola. Pero era por la misma confianza que tenía, no lo hacía de irrespetuoso y la tía se reía.



Plato preferido - Más que los platos que yo hago, los que hace más bien mi mamá. No es que no sepa cocinar, sino que mi mamá es quien lo consciente en ese sentido.



Hace unos bollos de harina de arepa con queso costeño. Si él llega a la casa, como los consiga se los come. Por la pandemia, yo estoy con ella, entonces hacemos y le mandamos la foto.



Actividad entre ambos - Ver televisión, películas. Junior es bien caserito.



Carlos, como hijo - Nosotros somos amigos, tenemos muy marcada esa comunicación afectiva. De hecho, hablamos 3-4 veces al día por videollamada. Él es muy de su mamá, todo el tiempo es con la mamá.



Honestamente, le doy gracias a Dios todos los días. Me siento muy orgullosa de él y todos los días lo aliento para que sea una mejor persona, humilde, empática, carismática.



Sabe que es el amor de la vida. De verdad es un muchacho muy juicioso, en todo el sentido de la palabra. Hay algunos que pasan una buena racha y toman, otros no han terminado el bachillerato… Yo doy gracias a Dios porque me permitió hacer un buen trabajo con Junior.



Zulia Blandón, mamá de Carlos Mosquera. Foto: Archivo particular

Nubis, mamá de Andrés Rojas (árbitro colombiano)



Interés por el deporte - Desde muy pequeño le gustaron los deportes, yo tengo dos hijos: la mayor y él. Ambos son deportistas. Mi hijo desde muy pequeño hico deporte: patinaje de carreras, patinaje artístico, fútbol, softball y ya como de unos 8-9 años empezó en El Campín con las vallas. Empezó desde abajo.



Siempre andaba conmigo porque ambos hijos eran deportistas. Mi hija entrenaba en el Parque El Salitre patinaje artístico y él también, andaba con los dos.



Acompañamiento - En el arbitraje empezó como a los 15-16 años con mas ahínco. Un amigo nuestro del IDRD lo encaminó y siguió. Le gustó mucho y nosotros lo seguimos acompañando, siempre hemos estado con él.



Lo empezamos a acompañar con los primeros partidos en canchas pequeñas, el norte y empezó a foguearse. Él siempre decía: ‘Ustedes hasta aquí me acompañan, de aquí para allá yo soy el árbitro’. Siempre tuvo su personalidad definida respecto a qué era lo que quería hacer.



Es una profesión que ha subido bastante, ya no es como antes. Ahoritica es todo muy profesional, incluso algunos ya son profesionales (carreras), no sé si todos, y no es que lleguen allí porque sí.



El arbitraje es una carrera muy efímera, va hasta cierta edad y es una cosa que yo le he recalcado a mi hijo: uno siempre debe tener un Plan B porque no se sabe qué puede pasar mañana.



A nivel de estudio y prepararse, él siempre ha estado adelante porque le hemos inculcado aprender idiomas, manejarse en otros países porque si quiere ser un árbitro internacional tiene que prepararse. A esa profesión me parece que le falta en la parte de los directivos, un poquitico más de atención.



Llegada al profesionalismo - Como él estudió deporte entonces cuando me dijo que quería ser árbitro pues siempre mis hijos lo que han querido hacer, lo hacen, lo que siempre se les ha recalcado que lo que hagan, lo hagan bien.



En todos los deportes siempre hay envidias y eso. Mi hijo empezó desde abajo, le costó su carrera, pero le costó muchas lágrimas. Muchas veces lo tuve que consolar en mi hombro porque llegaba llorando diciéndome ‘pero mamá si eso era mío’, yo le decía ‘mi amor, todavía no te toca, acuérdate que el día va a llegar’.



Exactamente no recuerdo el primer partido que arbitró, pero si fue una alegría muy grande cuando después de tanto esperar y llorar y pasar, dijo que le dieron la escarapela FIFA. Para él fue una cosa muy grande y para nosotros una felicidad por el esfuerzo que había hecho.



Verlo por televisión - Es una satisfacción muy grande verlo porque los hijos son el reflejo de los padres y su crianza, entonces yo me siento muy orgullosa de Andrés porque sé que lo que hace, lo hace muy bien y donde está es por méritos suyos.



Se me sale el corazón del pecho cuando lo veo en la televisión pitando, es el mejor regalo que puedo tener.



Cábala, antes de los partidos - Siempre desde un comienzo, mi hijo me llama antes del partido, esté donde esté, a pedirme la bendición. Es algo fijo para él.







Anécdota - Con la hermana siempre eran los juegos, entonces en una ocasión estaban jugando, ella le dejó caer un juguete y al muñeco se le lesionó un ojo. Claro, él lloraba y decía de todo, siempre salía peleado con la hermana.



Plato preferido - Ajiaco.



Algo que no le guste - No le gusta que cuando está concentrado en sus partidos que le hablen. Eso para él es sagrado.



Actividad entre ambos - Le gusta venir a descansar, hablar conmigo, intercambiar ideas, hablarme qué me parece tal cosa, si está bien o mal. Ir de compras, almorzar. Ahora que tiene familia, compartir con el nieto.



Andrés, como hijo - Es maravilloso. Una persona muy seria, centrada, podría decir que es un poco serio, pero es por su forma de ser y porque siempre le gusta, y sabe, hacer las cosas bien. Si no es así, no se siente bien.

Nubis, mamá de Andrés Rojas. Foto: Archivo particular

Lucila, mamá de Cristian Pinzón (periodista)



Interés por el fútbol - Cristian desde muy pequeñito siempre le gustó el fútbol y se veía inclinado a jugar, narrar partidos. Acá en la sala teníamos un tapete, entonces él llegaba de estudiar, hacía sus tareas, mi esposo le compró unas canchitas pequeñas de fútbol y con unos muñecos y balones pequeños siempre estaba jugando. Ahí arrodillado como narrando el partido. Siempre estuvo inclinado hacia el fútbol, a mi esposo le gusta mucho también y como a los 6-7 años lo llevó a el estadio por primera vez.



No lo metimos a escuelas de fútbol porque no tuvimos la oportunidad, pero él si jugaba en el colegio, luego en la universidad algunas veces participó en partidos, aún en su trabajo ha jugado esporádicamente y pues acá en la familia a veces con los tíos alquilan canchas.



Cuando salió de su secundaria, él dijo que lo que quería estudiar era periodismo.



A mí me gusta el fútbol, personalmente, igual acá mi esposo es muy fanático, mi otro hijo no mucho, pero igual con ellos uno aprende y se enseña. No me veo todos los partidos, pero si algunos.



Acompañamiento - Nosotros siempre decidimos apoyarlo en lo que él quisiera estudiar. Él dijo desde un principio ‘quiero estudiar periodismo’ y después se inclinó por el deportivo. Nunca le impusimos que tenía que estudiar algo.



Yo le digo Mauro, él siempre fue muy responsable, pendiente de su estudio, trabajos y nosotros lo acompañábamos apoyándolo en lo que se pudiera. Él siempre ha estado pendiente de responder.



Nosotros siempre al pie de él, sabíamos que no sería fácil que saliera de la universidad y de una vez fuera a tener un trabajo bueno en lo que había estudiado. Él empezó a despegar en lo que le saliera. Hizo las prácticas en Caracol Radio, salió y tuvo varias experiencias.



Trabajó en una revista de farándula y eran unos turnos muy extensos, sabíamos que entraba a las 8 am, pero no sabíamos a qué hora salía. A veces lo mandaban a cubrir eventos de farándula por allá en una discoteca, bares. Salía muy tarde, así que íbamos y lo recogíamos a la hora que saliera. Estuvo en otra empresa, no era con deportes.



Inicios en la profesión - Claro que me acuerdo cuando llegó a Caracol, fue muy emocionante y una alegría inmensa. Él decía que era un sueño. Lo llamaron y le dijeron que empezara a hacer papeles. Claro que nos decía, ‘mami, hasta que no firme no estoy seguro’, pero para nosotros igual fue una alegría muy grande. Súper emocionante. Él ama su trabajo.



Gracias a Dios está en su afición, el deporte, y está pendiente de fútbol, tenis. Siempre hemos estado ahí, sabemos que debe estar pendiente de las noticias y siempre lo apoyamos.



Escucharlo en radio - Sentimos una alegría inmensa. Si lo puedo escuchar en los programas que él sale, más que todo lo escucho en El Alargue y entonces pongo el celular, la radio para irlo escuchando. Bueno, ahorita en la casa lo escucho desde el cuarto.



Uno se siente muy orgulloso que los amigos o la familia digan que lo escucharon, es emocionante. Le damos gracias a Dios todos los días, personalmente le agradezco porque pudimos apoyarlo en su estudio, la carrera que quiso, ahora seguimos pidiendo para que continúe forjando su carrera. Es un orgullo saber que uno ha hecho bien la tarea, algo que Dios nos ha encomendado.



Cuando viaja, para nosotros es una alegría. Ante todo, que Dios lo lleve con bien y pueda realizar su trabajo. La vez pasada tuvo que ir a Barranquilla, se suponía que iba solo tres días, pero después llamó a avisarnos que le tocaba quedarse más tiempo. Nosotros entendemos que es su trabajo.







Anécdota - Cuando está conectado por la noche, en El Alargue, acostumbro a subirle algo caliente cuando está haciendo mucho frío. Un día, yo fui imprudente y le abrí cuando le subí su bebida.



Al principio de la pandemia pues uno no está acostumbrado de que ellos están ahí, entonces él me dijo ‘no mami, que aquí estoy en programa’. Entonces uno ya va sabiendo que no se puede tocar duro porque está conectado en directo.



Plato preferido - Tiene varios. Le fascinan los frijoles, la bandeja paisa, le gusta el pescado y el cerdo. A veces les pregunto a ellos que qué se hace de almuerzo, ahí mismo me dice que se puede hacer cerdo. Le gusta la chuleta, las costillas, todo.



Algo que no le guste - Él es muy sencillo. No le gusta verlo a uno disgustado o serio. En comida, la pasta y poco poco las sopas.



Un día con Cristian - Más que todo le digo Mauro, acá en la casa le decimos así. Cristian casi no.



Mauro siempre esté en su trabajo. Desde que se levanta, si no es a las 6 a.m. con Caracol entonces a las 8 a.m. está con otra página de la que debe estar pendiente. Por ejemplo, si le toca entrar a las 6, yo me levanto antes para alistarle su desayuno, él baja y mientras tanto le arreglo su “oficina”, o sea su cuarto.



Lucila, mamá de Cristian Pinzón. Foto: Archivo particular

Maria Isabel, mamá de Brandon (hincha de Santa Fe)



¿Le gusta el fútbol? - A nivel profesional e infantil para que los niños empiecen a practicarlo, me parece un deporte bonito y sano. Desde un punto de vista deportivo, me parece increíble que los niños desde pequeños tengan la noción de un deporte, llámese fútbol, tenis, equitación. Me encanta que se vean varias escuelas de fútbol, sacar los jóvenes de los vicios y todos los males que hay.



Interés por el fútbol y Santa Fe - Por ahí a la edad de 12 años, estaba todavía pequeñito. Inicialmente lo puse en unas escuelas en el Olaya, ya después una sobrina fue la que influyó en la vida de él para entrarse a las barras de Santa Fe. Al papá también le gustaba el fútbol, lo llevaba al Olaya y jugaban. Como tal en la barra, fue mi sobrina quien lo incluyó en su grupo y ya no salía de allá.



La sobrina era un poquito mayor que él, tres años, entonces bajaban aquí al Santander y ahí estaba el grupito de los santafereños. A él siempre le gustó el color rojo y a mí ese color no. A mí me gusta más el azul, el verde… He sufrido tanto por ese color, pero él no deja su ‘Santafecito lindo’.



Barras - Cuando se metió en eso, ya no lo veía en la casa. Me dejó el estudio, se me fue a viajar, más grandecito, a Argentina. Cuatro meses que se fue y cuatro meses que no dormí. Todos los días pensaba en qué comía, con quién estaba, dónde estaría. Había partes donde no había señal y duraba una semana sin hablarme, quedaba muy preocupada.



Claro que él ha sido aventurero, sin miedo a nada, soporta todo… Entre más pruebas tiene, más se aferra a su fútbol.



Ahora con la virtualidad, yo le digo ‘lástima toda esa plata que usted invirtió en el fútbol, la tuviera ahorradita’ y me dice ‘mamá, yo quiero que abran rápido ese portón para ir al Campín’.



Él da la vida por su fútbol, su equipo, sus parceros. Son tantas cosas que tuve que soportar, de verle, estar en las clínicas. Y aún así, él es como si nada hubiera pasado, como si se le olvidaran las cosas. Ay Señor, pero bueno, así es cuando a uno le gusta algo, así haga daño se lo vuelve a comer.



Él es muy de todos, bien amiguero. Si a alguien le he conocido amigos es a mi hijo. Él va por el norte, lo saluda; va por el sur, lo saludan. Todos son parceros, como él dice, del fútbol. Perteneció, acá en Santander, a una barra que le dicen ‘La 27 Sur’, pero de repente está en ‘La Cuarta’, Ciudad Montes, Villa Mayor, con todos. Ya ni sé de dónde es.



Idas al estadio - Si lo he acompañado una o dos veces, es demasiado. Cuando hay partidos de fútbol, yo a veces tenía turno de 2-10 en el aeropuerto y me iba rapidito al estadio, a ver si lo encontraba. Me quedaba mirando si salía o no, entre tanta gente. Eso era con tal de que después del partido no se fuera a tomar o qué se yo.



Ya a lo último como que me resigné por la pandemia, di gracias a Dios. Como tal el partido no hace daño, lo que hace daño es la contraparte. No le tengo fastidio a Millonarios, América de Cali, Nacional… Es más, yo soy hincha de Nacional, solo que nunca me pongo la camiseta, porque el color verde me encanta y transmite algo más pasivo, en cambio el color rojo alborota a la gente.



Viajes por fútbol - A dónde no ha ido. Estuvo en Argentina, 8-15 días porque la ida era siempre costosa, Paraguay, Bolivia, partes de Brasil, Ecuador, no sé Perú. Lo cierto es que cuando llegó, pasó a Cali unos días.



Acá ha ido a Cali, Bucaramanga, Cúcuta. Pequeñito tuve que avisarle a la Policía que se me había ido y me lo cogieron en un peaje. Imagínese un niño tan pequeño yéndose para Cúcuta y solo. Ha ido a San Cristóbal, Ibagué, Villavicencio, Pasto, Armenia, Pereira, Medellín. Donde ha jugado Santa Fe, allá ha estado.



¿Cómo era un día de partido? - Lo podía ver cuando salía, pero no cuando volvía. A veces se me quedaba por fuera un día, dos días.



Desde que llegó la pandemia, todo cambió. Yo le decía que oraba para que Santa Fe perdiera, me decía que por qué era así y le respondía ‘porque ya es demasiado, oro para que usted esté en casa algún día’. Son cosas que tenía que soportar, vive todo con tanta emoción y entrega, cuando hacía las pancartas y eso.



Hace un año, cuando empezó la pandemia, ellos comenzaron a recolectar sus mercados y recolectó como para 240-250 mercados. Aquí lo guardamos y se lo dieron a los más necesitados, fue una labor muy bonita. Hasta salió por CityTV y quería que me llevara, pero me decía que eso era de la barra.



Fueron casi dos semanas recolectando, después hizo agua de panela, ‘aguapanelazo, arroz con leche, le llevó a los indigentes. Eso fue lo que más me gustó porque le ayudan a otras personas y entre ellos mismos.



Significado del fútbol para su hijo - Él tiene una novia que lo ama, lo cambió, lo transformó, lo enderezó. Le decía que sí como le gusta el fútbol, también debía gustarle el estudio y trabajar. Eran metas que se ponían los dos, cosas que le daban orden a su vida.



Ahora, por él, después del fútbol sigue la mamá y la novia. En todo está el bendito fútbol.

Maria Isable, mamá de un hincha de Santa Fe. Foto: Archivo particular

Nubia, mamá de Jhon (hincha de Nacional)



¿Le gusta el fútbol? - Me gusta, pero no soy fanática. De pronto ver un partido de la Selección, uno que otro de Millonarios, pero no es algo que me mate. Me gustaba en su momento ir al estadio. Incluso cuando están comentando algo ellos de fútbol, uno participa en esas polémicas.



Interés por el fútbol y Nacional- Desde los 2 años empezó a gustarle. Más que todo era jugarlo y ya despupes empezó a verlo por televisión con el papá. La verdad no sé, se volteó porque al principio le gustaba Millos. De un momento a otro pasó y todavía no he logrado explicármelo. El gusto por Nacional le empezó por ahí a los 6 años.



Idas al estadio - Nosotros somos poco aficionados de ir al estadio. Al principio lo que hacía era ir con el papa a ver los partidos del barrio, por ahí un domingo al mes para ver los campeonatos.



La ida al estadio fue cuando era más grande, jovencito, por ahí a los 12 años. Lo llevábamos, siempre iba con nosotros siendo pequeño, entrábamos a Occidental numerada porque es la que siempre compra el papá. Ya ahorita que está grande va solo.



Viajes por fútbol - Ha viajado, pero para jugar, porque en su momento quiso ser profesional, no como hincha. Estuvo en un campeonato en Armenia, otro acá en Silvania y después se fue para el Paraguay.



Nosotros íbamos a acompañarlo con el equipo y nos devolvíamos. Eso nos gustaba mucho. Que yo sepa, no ha ido a ver a Nacional fuera de Bogotá. Que yo sepa.



Recuerdo junto a él en fútbol - Cuando Millonarios ganó la copa en 2012, no pudimos entrar al estadio, pero nos fuimos a ver todo en el Simón Bolívar.



Ese día nos la gozamos mucho. Fuimos con Jhon, ya siendo hincha de Nacional, pero como era el paseo de acompañarnos y eso pues disfrutó más que todo por nosotros.



Significado del fútbol para su hijo - El fútbol para Jhon siempre ha sido más importante que cualquier otra cosa. Siempre ha sido lo que más ha querido.