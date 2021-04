¡Una fortuna! Hacienda obliga a Shakira a pagar deuda de impuestos

Shakira insiste en que tiene razón pero aún así ha terminado por pagar una millonaria suma por concepto de impuestos en España.

El proceso tiene ya un par de años pero ahora la Agencia Tributaria remitió un nuevo informe al juzgado en el que ratifica que la cantante Shakira defraudó 14,5 millones de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España y ocultando sus ingresos mediante un entramado de sociedades.



La agencia EFE aseguró, citando fuentes judiciales, que los técnicos de Hacienda contradicen los argumentos de la defensa de la cantante colombiana, quien asegura que, por su agenda de conciertos y presencias en TV, permaneció menos de 184 días en España y, por lo tanto, no tenía obligación de tributar en este país.



Dice Hacienda que la artista "canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional" -sus actuaciones o participación en el programa estadounidense "The Voice" o la comercialización de perfumes con su nombre-, a través de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.



En todo caso, aunque insiste en tener la razón, Shakira ya ha devuelto a la Agencia Tributaria los 14,5 millones que esta le reclamaba, más las correspondientes deudas e intereses, aunque insistes en que fijó su residencia en Esplugues de Llobregat (Barcelona) hasta 2015, cuando dio a luz a su segundo hijo con el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué.