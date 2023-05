¿La denuncia o le manda privado? Piénselo: acosadora aterra a Premier

¿La llama o le manda un mensaje? Piense bien su respuesta: a jugadores de la Premier League se les ocurrió lo segundo y terminaron en denuncias por acoso y perturbados profundamente por la intensidad de la bella pero peligrosa rubia, quien se hace llamar 'devil baby'.

En realidad se llama Orla Melissa Sloan, tiene 22 años, es influenciadora y tiene más de 80 mil seguidores en su cuenta de Instagram, desde donde ha podido contactor a estrellas de la Premier League como el mediocampista de Brighton, Billy Gilmour (21 años), Ben Chilwell (26) y Mason Mount (24), del Chelsea.



Sloan compareció en las últimas horas al Tribunal de Magistrados de Westminster, donde admitió un cargo de acoso sin violencia y dos de acecho.



En el proceso judicial se supo que la invitaron a una fiesta en la casa de Chilwell después de conversar con él a través de Instagram, que se acostó con Mount una vez y hablaron "esporádicamente" unos seis meses y que luego contactó a Gilmour, a quien acosó aún cuando se mudó a Brighton.



Sloan bombardeó con mensajes a Mount hasta obligarlo a cambiar su número 21 veces e incluso dijo estar embarazada, lo que el tribunal calificó como "completamente ficticio". Una vez, la peligrosa rubia le envió una captura de pantalla de ella pagando £ 12.99 por un nuevo número de Apple, diciendo: "Ya no compraré comida para poder obtener más números". Y lo amenazó: "Debes disculparte o desbloquearás un nuevo personaje: Devil Baby".



En el caso de Gilmour, dijo que había tenido que eliminar a todos sus amigos y familiares en redes sociales para ponerlos a salvo, que su club decidió implementar un esquema de seguridad, preocupado por lo que pudiera hacer Sloan y confesó una aterradora realidad: "No he podido dormir y he tenido que tomar pastillas para dormir, lo que ha afectado mi rendimiento".



Ella es la acosadora que tiene preocupados a todos en la Premier League: