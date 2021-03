Bella novia le da ultimátum: ¿Fortnite o yo? ¡Y elige el videojuego!

Si hay alguien que lo pasa mal con Mourinho en Tottenham no es Dávinson Sánchez, ni siquiera Gareth Bale: es Dele Alli.

El que fuera la sensación del fútbol inglés, uno de los jugadores más cotizados del mundo y un secreto deseo de más un entrenador en el mundo, ahora goza de poca, por no decir ninguna confianza y cuenta poco, muy poco, justo cuando el equipo tiene enormes necesidades.



Ni así lo mira Mourinho: en toda la temporada apenas ha jugador 8 partidos y, aunque se acaba de anotar un golazo de chilena en Europa League, su peso es casi nulo en la plantilla.



Ahora se sabe que mientras varios de sus compañeros se dedican a mejorar su rendimiento en el campo, Dele Alli prefiere los videojuegos.



Según el diario 'Mundo Deportivo', el futbolista terminó hasta su noviazgo con la escultural modelo Ruby Mae, quien le habría dado un ultimátum, cansada de no contar para su pareja.



"Parece que lo que habría colmado la paciencia de la chica no es otro que la adicción del jugador a un un videojuego de moda, más concretamente el ‘Fortnite’", indicó la fuente. "Alli estaba pasando demasiado tiempo jugando al Fortnite. Estaba indignada por su comportamiento", agregó.



Es decir, le ofrecieron una despampanante mujer o un control de videojuego y eligió lo segundo. Tal vez Mourinho no está tan equivocado, después de todo...