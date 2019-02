'Me gustó la negativa de Kepa, demostró que quería seguir': Mourinho

Continúan las opiniones sobre el hecho insólito del día de ayer en la final de la Copa de Inglaterra. Al final del partido Kepa Arrizabalaga , arquero de Chelsea desobedeció a Maurizio Sarri al no querer salir del campo. Ante esta situación, Jose Mourinho dio a conocer su punto de vista.

Según prensa inglesa, Mourinho estuvo del lado del arquero español pero se sintió mal por la situación en la que deja a Sarri. “El portero quiere mostrar su personalidad, su confianza, quiere demostrar que está allí, y eso me gusta”, comentó el portugués.



Ante la situación que enfrentó el DT de Chelsea, comentó que se sentía triste porque se evidenció que dejo a Sarri y su cuerpo técnico en un momento de fragilidad ante el mundo. “Por suerte nunca tuve que pasar por esto. No me gusta que deje a su entrenador y al asistente del entrenador en una situación de gran fragilidad”, añadió.



'Willy' Caballero, arquero argentino, se vio muy disgustado y decepcionado ya que tenía la ilusión de entrar en un partido importante. “Se quedó en una situación complicada. Me entristece mucho, es muy complicado”, complementó.



Veremos como termina esta novela, y las acciones que el club tomará tanto con el técnico Sarri y con el arquero Kepa.