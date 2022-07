Baliño, árbitro de escándalo en Liga Argentina: 'ven fantasmas'

Jorge Baliño, el árbitro de Barracas Central 2-1 Patronato, que acabó en escándalo por las polémicas arbitrales y un incidente con la Policía al final el partido, habló sobre lo sucedido y dejó claro que nunca recibió una agresión por parte de los jugadores, y que en su reporte del partido únicamente hará referencia a miembros del cuerpo técnico del equipo visitante.



Además, Baliño avisó que las decisiones que tomó en este partido de la Fecha 10 en la Liga Argentina no tienen nada que ver con Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA y dueño de Barracas.

"Como en todo partido, creo que hay errores y aciertos, pero en las decisiones trascendentes se actuó bien y se sancionó bien", fueron las primeras palabras del árbitro en charla con TyC Sports. "Puede haber distintas opiniones, en el fútbol todo es muy debatible, pero me parece que lo que se está haciendo desde el VAR hasta ahora es muy bueno".



El VAR y Baliño fueron apuntados por varias acciones de partido que terminaron "sacando de casillas" al equipo visitante, en plena lucha directa con Barracas por no descender. "Entiendo que todos los partidos serán de esta manera porque sé lo que es para el hincha y futbolista el hecho de descender, pero creo que se está magnificando demasiado la cuestión de descenso, como vida o muerte. También ver susceptibilidades con Barracas, ven fantasmas que no existen".



El árbitro dejó claro que nunca fue violentado por los jugadores y que lo que se dio después del partido fue un altercado de ellos con la Policía. "No me pegó nadie, pegarme no. Hubo una situación de Sava que en la carrera cuando viene medio que me choca, después hay una persona que la policía identificó después, que me arrojó un par de patadas de atrás".



Y agregó que "de los jugadores no hay muchos, porque los jugadores más que nada fue empujones con la policía, pero conmigo no tuvieron actitud violenta ni nada por el estilo. No tengo jugadores para informar en este momento, solo cuerpo técnico".