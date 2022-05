¿De qué equipo son hinchas los candidatos presidenciales?

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones a la presidencia de Colombia, siendo un día importante para la democracia del país. Por eso, en fútbol de la Liga BetPlay dará un paso al costado, por el momento, para que se realicen los comicios. Propuestas los ciudadanos elegirán a su candidato predilecto.



Ahora, en el ámbito deportivo, los cuatro candidatos han expuesto sus propuestas, los cuales tienen en su plan de gobierno, de cara al futuro.



No son exentos y también tienen sus preferencias en el ámbito futbolístico. En el caso de Gustavo Petro, su paso por la alcaldía de Bogotá, le hace tener la afinidad con Santa fe, pese a que no es nacido en la capital, pero tiene un fuerte arraigo.



Sergio Fajardo, pese a no mostrar esto con tanta frecuencia, ha desvelado que sus gustos se inclinan por el Independiente Medellín. Por el lado de Federico Gutiérrez, no ha mostrado un bando o hinchar por un club, sin embargo, en su alcaldía en Medellín, comandó varios programas en cuanto a la parte de convivencia.



Por último, Rodolfo Hernández, como buen santandereano, es aficionado del Atlético Bucaramanga.