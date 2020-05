¡De no creer! Las absurdas lesiones de futbolistas fuera de cancha

El mundo del fútbol está rodeado de muchos factores, entre los que se encuentran las lesiones, pues al ser un deporte de contacto y de alto rendimiento físico, los futbolistas son más propensos a recibir ciertos tipos de afectaciones en su cuerpo, que de alguna u otra manera impide realizar con total destreza la actividad.

Es común que un jugador de fútbol sufra una lesión durante un partido o un entrenamiento, pero lo que no es común es que lo padezca estando lejos de las canchas, es decir, fuera de contexto. El serbio jugador del Real Madrid, Luka Jovic es quizás el caso más reciente de esas lesiones 'absurdas' que siguen adornando al deporte rey.

Luego de conocer la lesión de Luka Jovic en el regreso a entrenamientos, familiares del delantero aseguraron que el futbolista no se había lesionado en un entrenamiento en casa, tal y como lo habían asegurado, sino que la lesión se dio tras caerse de la terraza de su casa en Bérgamo, donde pasó la mayor parte de la cuarentena.



Sin embrago, Jovic no ha sido el único, en la historia han quedado nombres de grandes futbolistas con situaciones similares, como por ejemplo el español Santiago Cañizares, quien en una concentración con la Selección de España previo al inicio del Mundial, se rompió un tendón luego de que un tarro de colonia le cayera en el pie y le proporcionara un corte. Fue tan grave, que el arquero no puedo participar en la competencia.



Otro de los casos más recordados, es el del argentino Ever Banega, cuya historia pasa por un día normal en el que tanqueaba su carro con gasolina, y en medio de la acción el carro se rodó, atrapando la pierna del futbolista que horas después sería operado de una fractura en la tibia y el peroné.

Otro caso curioso, es el de Alessandro Nesta quien sufrió una rotura en el tendón de su muñeca, luego de estar horas jugando Play Station, estuvo durante un mes fuera de las canchas. Pero Nesta no fue el único que se lesionó en casa, Carlos Tévez vio aplazado su debut en el Manchester City, luego de resbalar en la ducha de su casa, ocasionando un esguince en uno de sus tobillos.

Para finalizar, los arqueros Busquets y Cudiccini no se pueden quedar por fuera de este curioso informe. Busquets, arquero del Barcelona, estuvo varias semanas fuera de canchas tras sufrir quemaduras de segundo grado en sus manos luego de que una plancha estuviera a punto de caer encima de su hijo. Mientras que Cudicini fue operado de la rodilla, por culpa del exceso de fuerza de su perro que al halar la correa, lo arrastró por el piso a tal punto de ocasionarle una grave lesión.