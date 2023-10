Victoria reconoció infidelidad de David Beckham: 'fue una pesadilla'

Fue necesario esperar a que naciera Netflix, a que se volviera una industria millonaria capaz de desplazar al cine tradicional y a que se decidiera a ofrecer una fortuna para revela lo que parecía un secreto a voces: la historia d infidelidad de David Beckham y a su esposa Victoria.

Precisamente ha sido el estreno de la serie sobre la más mediática pareja británica la excusa para abordar ese asunto, que se remonta a 2003 y que ella describe como una etapa en la que fue "lo más infeliz que jamás haya sido".



Pero como pasó hace tiempo, vale la pena recordar primer de qué habla. Como diría una famosa presentadora, que pase el el miserable: la mujer por la que tanto sufrió Victoria se llama Rebecca Loos, fue contratada como asistente de David cuando llegó a Real Madrid y allí, mientras su familia seguía en Londres, él vivía solo y ella... En fin, se embarcaron en un tórrido romance que ella blanqueó después en el tabloide News of the world a cambio de 400 mil euros, más 200 mil por una entrevista exclusiva en la cadena privada Sky One de Inglaterra en la que debía contar detalles.



Y sí que cumplió el objeto del contrato: contó que mantuvieron relaciones sexuales seis veces, que Beckham era un amante complaciente que "no le teme al cuerpo de la mujer. Sabe lo que hace", pero que siempre parecía de prisa: "la cosa era quitarnos la ropa, hacerlo y se acabó. Me sentía un poco como una prostituta, me sentía barata, utilizada. Llegué a pensar ¿por qué estoy haciendo esto? Pero le adoro, todavía le adoro", dijo hace 20 años.



Los Beckham negaron siempre la versión de la ahora célebre Rebecca, pero Victoria aprovechó el documental de Netflix -que a propósito ya se puede ver completo- para hablar abiertamente del tema, por primera vez. Que pase la engañada: “Fue el período más difícil porque sentía que el mundo estaba en nuestra contra. Aquí está la cuestión: estábamos uno contra el otro si soy completamente honesto. Sabes, hasta Madrid a veces nos sentíamos como si estuviéramos contra todos los demás, pero estábamos juntos, estábamos conectados, nos teníamos el uno al otro. Pero cuando estábamos en España, tampoco sentíamos que nos tuviéramos el uno al otro. Y eso es triste. Ni siquiera puedo empezar a decirles lo difícil que fue y cómo me afectó. Fue una pesadilla", reveló.



“Fue un circo absoluto, y a todos les encanta cuando el circo llega a la ciudad, ¿verdad? A menos que estés en esto”, añadió-. Pero la pregunta clave es si después de 20 años aún tiene algún resentimiento: “Si soy totalmente honesta, sí, lo hice. Fue lo más infeliz que he sido en toda mi vida”.



Victoria dijo que "internalizó" el trauma para apoyar a su esposo en su carrera: "No es que me sintiera ignorada porque siempre fui consciente de la atención que él necesitaba".



La mujer con la que David fue acusado de tener una aventura no se menciona durante el documental de cuatro partes, pero hay titulares de periódicos de la época, incluido uno que dice: "Sexo con Becks".



Becks, de 48 años, se alegra al describir el precio que los informes tuvieron sobre su amada esposa, con quien se casó cuatro años antes, en 1999.

Esta noche se les unieron en el estreno sus cuatro hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper. La novia de Romeo, Mia Regan, y la esposa de Brooklyn, Nicola Peltz, también estuvieron en la proyección en el centro de Londres, junto con una serie de celebridades.



¿Cómo lo superaron? David lo explicó un poco: "Hubo algunas historias horribles que fueron difíciles de afrontar. Era la primera vez que Victoria y yo sufrimos ese tipo de presión en nuestro matrimonio. Cada vez que nos despertábamos sentíamos, ya sabes, que había algo más, ambos sentimos en ese momento que nos estábamos perdiendo el uno al otro".



David cuenta que era un suplicio salir de su casa, ir a entrenar y pretender que no pasaba nada, y su esposa recuerda que pudo ser una etapa horrible para su hijo mayor. Broolyn, quien era muy pequeño. Incluso hubo un momento aún más raro, cuando estaba en el hospital para tener a su hijo Cruz, en 2005 y David no estaba allí porque tenía una sesión de fotos.



"Pensé: 'En serio, estoy a punto de estallar, estoy en reposo en cama'. ¡¿Me estás tomando el pelo?! Tienes una maldita sesión de fotos con Jennifer López, que es hermosa y no está a punto de tener un bebé. Así que tuve mi cesárea y recuerdo estar acostada allí, no me siento en mi mejor momento, digamos, y recuerdo que alguien me mostró la portada del periódico que era una hermosa foto de David entre Jennifer López. y Beyoncé y el titular era '¿Qué diría Posh?'", contó. “Déjame decirte lo que diría: ¡Posh estaba cabreada!"



Años después los Beckham parecen haber sanado sus heridas cuando se mudaron a Los Ángeles, una etapa muy feliz para todos. Hoy el hijo mayor se casó, cada uno hace su vida y Victoria y David siguen juntos. Fin de la historia.