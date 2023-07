David Beckham sorprendió y opinó sobre su parecido con ‘Papu’ Gómez

Durante el Mundial de Catar 2022 el jugador argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez sorprendió con un corte de cabello durante la concentración del seleccionado y se volvió viral cuando en una charla con Sergio 'Kun' Agüero, el volante dijera que quiso emular el peinado de David Beckham.

Las reacciones de sus compañeros y Agüero no se hicieron esperar, quienes no aguantaron la risa por el poco parecido del ‘Papu’ con el legendario jugador inglés.



Sin embargo, luego de varios meses de que eso sucediera, David Beckham decidió opinar sobre ese corte del ‘Papu’ y al finalizar una entrevista con ‘El Clarín’, donde habló sobre la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, el inglés sorprendió al confesar que vio la fotografía viral y que sí tenía un parecido a él.



“Oh sí, escuché sobre esa foto, vi esa foto. Es gracioso, se parece a mí, a mí cuando era joven”, dijo entre risas David Beckham.





David Beckham, sobre 'Papu' Gómez, con @clarincom:



"Es gracioso, se parece a mí. A mí cuando era joven".



Por ahora, David Beckham y todo el mundo amante al Inter Miami espera con anhelo el debut de Lionel Messi, quien seguramente hará su primera aparición contra Cruz Azul en Leagues Cup.