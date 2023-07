Beckham confesó el único estilo de pelo del que se arrepiente

David Beckham no solo es famoso por sus increíbles dotes en el fútbol sino también por sus estilos durante su época como futbolista profesional y que marcaron tendencia.



El jugador pasó de cresta a coletas, pasando por pelo rapado a mechones rubios. No obstante, el inglés aseguró que solamente se arrepiente de un solo estilo de pelo: las trenzas.



El exfutbolista apostó por ese estilo en un partido que jugó en Sudáfrica en 2003, viaje donde conoció a Nelson Mandela. Sin embargo, Beckham señaló que se arrepiente de llevar trenzas que en ese momento consideró como un gesto de apropiación cultural.

De hecho, mencionó que la decisión del estilo de corte la tomó en unas vacaciones y luego de tomar algunas copas de vino rosado le dijo a una amiga de Victoria Beckham que le hiciera las trenzas.



“Pregunté a la amiga de Victoria si podría hacer algo con mi pelo y me dijo: ‘¿Quieres trenzas?’ Dije que sí, aunque no sabía lo que eran. El proceso de hacérmelas fue doloroso, pero me gustaron”, comentó de entrada para The Sun.



Y agregó: La gente me ha preguntado si me arrepiento de algunos de mis peinados. El único del que me arrepiento son las trenzas”.



En su momento, Beckham comentó su remordimiento por las trenzas: “Tengo una foto del encuentro con Nelson Mandela y llevo las trenzas. Allí estaba con uno de los hombres más inspiradores del mundo, ¡y tengo trenzas!”, dijo en 2018 para el medio australiano The Sunday Project.



Vale señalar que Beckham siempre ha elegido nuevos looks al momento de ir a eventos especiales. Por ejemplo, cuando recibió la medalla del Orden del Imperio Británico de manos de Isabel II lució un moño y en la entrega al mejor futbolista FIFA de 2001 se presentó rapado.