Alaba explotó tras críticas: ¿Por qué votó por Messi y no por Benzema?

El defensor David Alaba recibió duras críticas en redes sociales por su voto al premio The Best, en el que Lionel Messi se llevó el reconocimiento como el mejor jugador de 2022. El madridismo explotó porque el capitán austriaco no apoyó a Karim Benzema, quien también buscaba este premio.



En medio de la incómoda polémica que se desató por su voto, Alaba salió a aclarar la situación en sus redes sociales. El defensor aseguró que fue un voto de toda la Selección y no uno personal, más allá que su nombre -al ser el capitán de Austria- sea el que aparezca en el registro oficial de votantes.

La decisión de la Selección de Austria fue elegir a Messi como el mejor jugador del año, escoltado por Karim Benzema -compañero de Alaba en Real Madrid- y en el tercer lugar a Kylian Mbappé, jugador del PSG y la selección francesa.



"A raíz de los Premios FIFA The Best. La Selección de Austria escogimos los votos de este galardón como equipo, no sólo yo. Cualquiera en la plantilla está habilitado para votar y así es como procedimos. Todo el mundo sabe, y especialmente Karim (Benzema), cuánto admiro a él y sus actuaciones. Y ya he dicho en varias ocasiones que para mí es el mejor delantero del mundo; que todavía lo es. Sin lugar a dudas", aclaró Alaba en sus redes para poner fin a la polémica.