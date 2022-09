La terapia de Danilo: estrella enfrenta la salud mental en el fútbol

Antes, durante y después de la pandemia, Danilo era un ciudadano que de repente tuvo que encerrarse y enfrentar, en absoluta soledad, todos sus demonios. De esa traumática experiencia salió su propia terapia: Voz Futura un proyecto que busca promover debates para darles espacio a quienes temen hablar de temas tabú como suicidio, depresión, discriminación y más en Instagram y Youtube.





Y no es que le sobre tiempo, es una de las estrellas de Juventus de Italia y de la Selección de Brasil, candidata a campeón mundial en Catar. Ganó la Libertadores, la Champions, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes... Ganó todo lo ganable y por eso sabe que no siempre es fácil.



"Leía mucho y me enfermaba, estaba consumiendo muchas noticias negativas, tragedia. Por supuesto, estoy de acuerdo en que esa información es necesaria para entender el mundo, para hacer valoraciones de lo que es bueno o malo, pero eso estaba afectando mi día a día, mi energía. Dije: “No estoy haciendo nada, estoy en casa por nada, me gustaría ayudar más, traer medios con propósito, buenas frases para leer, lindas acciones, linda y productiva conversación", dijo en charla con Globo Esporte.



Este mes, por ejemplo, elige el amarillo ara hablar de suicidio: "es un tema que pensamos, en común, que se debería hablar más. Mucha gente piensa que hablar del suicidio es malo, incluso es un tabú, pero hay que decirlo, mucha gente se va porque no tiene ayuda, tiene miedo de hablar, no se siente segura para abrirse".



"No podemos dejar de hablar por miedo a ser juzgados, por miedo a lo que pensarán los demás, por miedo a que piensen que estamos huyendo de nuestro campo de acción. Por supuesto, no voy a dar consejos sobre la depresión o el suicidio, pero puedo poner a una persona que sea experta en el área para que lo explique o hablar con personas que ya han padecido la enfermedad para que se abran y , de esta manera, creamos sinergia, creamos una red, y nos ayudamos entre todos. Es muy difícil que quieras salvar el mundo, llegar a todos. Pero si llegamos a una minoría de personas y cada uno piensa así, podemos cambiar", explicó.



El éxito, que para muchos es el fin, para él fue un lío: "las cosas no estaban funcionando y tuve un episodio que fue la gota que colmó el vaso: marqué dos goles en propia puerta con Real Madrid en un lapso de tres semanas. Fue en la Copa del Rey, uno contra el Sevilla, y empatamos 3-3, y otro contra el Celta de Vigo, en la vuelta de Copa, cuando quedamos eliminados. El Real Madrid es enorme, ahí todo pasa a lo grande, un club maravilloso, que me dio todo, pero en ese momento yo estaba mentalmente muerto, acabado, no sabía muy bien de dónde sacar fuerzas, no entendía todo lo que estaba sintiendo".



Lucas Silva le presentó a Danilo a un coach y despertó su curiosidad: "busco hablar de eso cuando hay una apertura, sin ser ese tipo aburrido, que quiere hablar de eso todo el tiempo. Incluso puede ser sugiriendo frases, documentales, conferencias, cosas que son cortas, porque la gente muchas veces no tiene paciencia (risas). Pero vemos algunos frutos. Sigo pensando que no es suficiente, debe partir de la gente de arriba, tener un trabajo de base, que los niños al menos se conozcan, para que cuando llegues a lo profesional no sea algo alejado de la realidad. Pero creo que todavía hay una falta de apertura de nuestra parte, es algo que tiene mucho espacio para crecer", añadió.



"Mis mayores dificultades en el fútbol fueron a partir de los 19 o 20 años, antes de eso no era conocido, jugaba en el América-MG, que estaba pasando por un momento difícil, muchas veces sin desayunar, tenía poca comida. Pero no he tenido ningún problema hasta ahora. Después de mudarme a Santos, comencé a lidiar con más reconocimiento, dinero y presión. Fue entonces cuando comencé a tener problemas, sensación de comprender los sentimientos y sensaciones de todo lo que estaba pasando en mi vida. He ido encontrando maneras de sobresalir en todo esto, creando mecanismos, pero cuanto antes reconozcas todo lo que estás sintiendo, más fácil será superar estas dificultades, de ahí la importancia de tratar este tema, especialmente en el fútbol", concluyó.



Como todos, Danilo vive con la crítica respirando en la nuca aún en su país, se siente amenazado e inseguro, pero ahora tiene un espacio para conversarlo. Cada día espera abordar temas más sensibles e invitar a expertos y personas que quieran compartir sus sensaciones con ellos. No es tan taquillero como mostrar automóviles o sensuales conquistas, pero él sabe que puede ser más útil. Más Danilos y menos felices de Instagram... tal vez se trate solo de eso.