¿Te hablan James o es con otro? Enigmáticos mensajes de Daniela Ospina

Daniela Ospina dio pie a las especulaciones con un par de publicaciones que muchos asocian con sus exparejas.

La bella empresaria y modelo usó su cuenta de Instagram, con 6,8 millones de seguidores, para enviar mensajes sin destinatario evidente, pero probablemente dirigidos a su exesposo, James Rodríguez, o a su exnovio, Harold Jiménez.



“Hay personas con las cuales uno estará conectado eternamente sin importar la distancia o el tiempo que lleven sin hablar”, dijo primero en una de sus historias.



Y en otra publicación añadió: “no, él no te decepcionó. Él era así, pero tú lo maquillaste y lo adornaste para no verlo como era”.



Algunos opinaron que el primero era para James y el segundo para Harold... solo ella lo sabrá. Lo cierto es que las especulaciones no se han hecho y esperar y no ha faltado el valiente que quiera aprovechar lo que parece un estado de duelo de la bella empresaria.